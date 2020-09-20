南良集團總裁蕭登波獲頒朝陽科大名譽博士學位 前副總統蕭萬長譽「實至名歸」

事業體跨足六大產業、員工人數逾12,000名、全球擁有近70家實體企業、年營收達350億的南良集團，集團總裁蕭登波今（20）日獲頒朝陽科技大學名譽管理學博士學位，表彰其40餘年來從開創鞋材紡織到建構健康醫療、農業生技及綠能科技產業等尖端領域的卓越成就，包括前副總統蕭萬長、前監察院長張博雅等百餘位嘉賓及朝陽科大全校一級主管均應邀出席觀禮，共同見證光耀的一刻。

獲頒朝陽科技大學名譽管理學博士學位的南良集團總裁蕭登波，於典禮致詞。圖／許俊揚攝

被譽為台灣鞋材大王的南良集團總裁蕭登波表示，獲頒名譽管理學博士學位，是他另一份責任的開始，也是他人生嶄新的一頁。他說，企業絕對不能忘了對國家及社會的責任，而企業面對全球化的競爭，對於國際化人才的培育更是不能輕忽，朝陽科大「邁向世界級大學」的辦學績效有目共睹，更是一所重視社會責任的大學，不但進榜世界大學影響力排名，並且連續4年在英國泰晤士高等教育評比榮獲全球最佳大學佳績，國際聲望備受肯定，他十分榮幸能獲頒名譽管理學博士學位，期待該集團將來與朝陽科大的攜手合作，共同推動綠色無公害事業，讓「知行合一」的理念可以緊密結合，迎向國際化、全球化的競爭及發展。蕭登波也透露，該集團目前正積極發展大健康產業的電商平台，主體結構結合上中下游，以陸海空「全通路」模式推出，值得大家期待。

前副總統蕭萬長致詞表示，南良集團總裁蕭登波獲頒朝陽科技大學名譽管理學博士學位，可謂實至名歸。圖／許俊揚攝

出席典禮的前副總統蕭萬長、朝陽科大創辦人暨董事長楊天生，於致詞時均不約而同表示，南良集團善盡社會責任、成就有目共睹，總裁蕭登波獲頒朝陽科技大學名譽管理學博士學位，可謂實至名歸。

朝陽科大創辦人暨董事長楊天生於典禮致詞。圖／許俊揚攝

朝陽科大校長鄭道明表示，蕭登波總裁為嘉義農家子弟，22歲白手起家，從紡織、鞋材做到防彈衣、綠能大健康產業，40餘年來一直秉持愛鄉愛土的情懷，為台灣的產業貢獻心力。他所創建的南良集團，不但以高科技紡織產品及各類高分子材料聞名，在運動休閒及安全防護用品佔有一席之地，近年更積極佈局大健康產業及生物科技產業，致力發展環保性材料，善盡社會責任，備受各界推崇與肯定，樹立了傑出企業家的典範。

出席典禮的貴賓於朝陽科大行政大樓前合影。圖／許俊揚攝

出席該典禮的嘉賓雲集，包括台灣上市櫃公司協會董事長施明豪、國民黨中央評議委員李榮堂、前調查局局長王福林、前澎湖縣長陳光復、前台中市政府新聞處長曹美良、前中華民國對外貿易發展協會秘書長趙永全、前台灣港務公司董事長蕭丁訓、台中市勞資關係協會理事長陳天汶、台灣阿拉丁集團董事長丁炳仁、蕭登波總裁親友及南良集團事業體主管群均親臨典禮現場祝賀，場面熱烈又溫馨。