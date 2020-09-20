藝群集團總裁王正坤受邀北醫大EMBA演講

藝群集團總裁王正坤醫師19日受邀北醫大企業家暨校友國際趨勢論壇及生技EMBA五周年慶演講，以「立足台灣、放眼世界」為主題，分享醫療產業與診所如何在國際競爭當中脫穎而出，如何在高成本的醫療環境當中維持獲利，繼續維持醫院與生技公司的營運。

王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與長榮大學企管博士班老師；王正坤在演講中，以藝群醫美集團為例，如何從一家診所發展成為全國7家連鎖的藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，整個策略形成的過程，與每次遇到問題的戰術運用。

王正坤結合管理理論與實務，和與會者分享經驗，並期許台灣醫療產業可以採用團體戰，一起維護高品質，一起打進世界盃。

台北醫學大學創校60年，培養很多傑出校友，校友紛紛成為醫院院長、董事長、政府部門首長、教授與企業家。今年英國《泰晤士報》高等教育世界大學排名公告，台北醫學大學全球排名303，國內僅次於台大(全球排名第97)，綜合指數排全台第二，辦學績效亮眼。

該論壇主要邀請該校傑出校友演講企業經營全球影響力，包含醫學系的藝群醫美集團總裁王正坤、牙醫系的馬來西亞拿督陳榮洲、醫技系的保吉生化學董事長簡承盈。