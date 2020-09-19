⼀起⾒證「夢想做得到的故事」視障⾳樂⼈ 回憶系歌⼿ 林信宏

我曾經是⼀個沒有夢想，覺得⾃⼰是全世界最可憐的⼈，只因為在未來的某⼀天我會完全看不⾒，在這過程中，我曾經覺得所有的⼈都應該體諒我，包容我，給我機會，給我⼀切的幫助。

是什麼改變了我，我要謝謝所有曾經幫助過我的⼈，更要感謝，所有讓我經歷過挫折打擊的歷程，是它逼著我⾯對⾃⼰真實的⼈⽣，它讓我知道，追求夢想的歷程是如此辛苦，但是沒有夢想的⼈⽣，才是真正的⿊暗。

失明前曾在警察⼤學服務，失明後考取按摩証照，成為專業按摩師並成立 「宏18HOME SPA按摩芳療 ⼯作室」，2012年成為全國視障按摩代⾔⼈，1997年參加全國視障歌唱⼤賽獲得冠軍， 2002年全國殘障運動會，視障組100 公尺，400公尺，跳遠⾦牌，並打破當時的100公尺全國紀錄。

2003年擔任國內第⼀⽀由視障、肢障所組成的「⿃與⽔舞集」團長，2011年加入由德國引進之「⿊暗對話社會企業」，受訓考取主培訓師認證。2018年升任為總培訓師，2013年考取台北市合格之街頭藝⼈，2015年考取新北市街頭藝⼈，主要以歌唱 和薩克斯風演奏。

2015年和幾位視障⾳樂⼈，成立「相信經典樂團」，並擔任團長主唱應邀在許多場合活動演出，2015年「香港暗中作樂⾳樂會」表演嘉賓，2017年舉辦「相信經典愛就是光傳愛演唱會」，是⼈⽣⾸場圓夢演唱會，2019年舉辦「相信經典夢想啟航演唱會」，為未來許下更⼤的夢想，2020年獨立發⾏個⼈第⼀張專輯「夢想的秘訣」。

接受自己缺點，就能找到人生的亮點，不管看得⾒或看不⾒，我相信⾳樂⼀定能成為我和⼤家最好的溝通橋樑，這是我在表演的過程中最常和觀眾們說的⼀句話，然⽽這樣的⾃信卻不是從⼩就發⽣在我的⾝上，求學過程中，我總是看不清⿊板上的⼦，也看不清同學傳給我的球，因此在同學的嘲笑聲中，讓我開始覺得我⼀定是他們⼝中說的笨蛋或⽩痴的代表，雖然我的成績不算差，並且也考上了公立⾼中，但付出的代價就是視⼒的快速惡化。

在⼤學聯考仍然被稱為窄⾨的年代中，想當然我必定無法擠得過去，照著⼤多數⼈的⼈⽣規畫前進，在等待當兵的前夕，⼀場⾞禍才揭開我眼睛的謎底，「視網膜⾊素病變」，這個我過去從未聽過的病名，在我這個想中⼀張發票都很難的⼈⾝上，居然這麼幸運的被我得到了，醫⽣說我的視⼒會隨著年齡漸漸退化，最後就是完全看不⾒，這無疑是晴天霹靂，前途無亮了。

⾳樂⼜是怎麼走進我的⼈⽣，雖然從我的⺟親的隔代遺傳中，讓我無法再看到這個美麗的世界，但我也遺傳到⺟親的美聲歌喉，在成長的過程中，堅定的成為我⼼中的⽀持⼒量，然⽽缺乏⾃信的青春歲⽉，總是和歌唱比賽的冠軍擦肩⽽過，讓⼼中唯⼀敢去奢望的歌⼿夢，似乎離我越來越遠。

愛情是那段茫茫⼈⽣中的主要依靠，當我將⼈⽣的最⼤追求轉為婚姻之後，幻想著⼼愛的她能陪伴並照顧我⼀⽣，沒想到在三年半的苦苦經營，終於要開花結果的前夕，她還是決定當個落跑新娘，這無疑是繼醫⽣宣佈我的眼睛判了死刑之後，另⼀重⼤打擊。

在沒有勇氣想不開的情況下，⽽我這個沒有什麼學歷，沒什麼視⼒，更沒什麼經歷的⼀個⼈，總要找個⽀持我活下去的理由，所以我終於願意⾯對⾃⼰即將看不⾒的事實，⼀腳跨進了盲⼈的世界，原本只是想尋求⼀個安⾝立命的最基礎，沒想到神奇的⼈⽣卻此展開，當我理解了⼀個最簡單，卻⼜不容易明⽩的道理，就是～學習未必只能⽤眼睛看，更可以⽤其他的感官來替代！因此我居然徹底變成另⼀種⼈，我成為「盲⼈棒球」的創始球員之⼀，並多次在美國所舉辦的世界盃獲得最有價值球員，也成為結合了視障者和截肢者共同組成的「⿃與⽔舞團」之創團團長，在國內外展開超過百場的巡演。

進⽽挑戰⾺拉松和⽥徑賽，更⼀舉打破全國殘障運動會100公尺紀錄，⽽這些無疑的提昇了我許多信⼼，便讓我奪得「全國視障歌唱⼤賽」冠軍，也完成了我夢寐以求的歌星夢。

然⽽⼈⽣總是不如意事⼗之八九，唱片由於經費不⾜，還來不及發⾏，就告吹了，但經過了多年的忙碌，我仍然無法忘懷對歌唱的熱情，便決定並且考取了台北市街頭藝⼈証照，我稱呼⾃⼰為「回憶系歌⼿」，⽤街頭演出的型式和有緣的朋友交流，更要藉此帶給⼤家美好的回憶和感受。

重新尋回⾳樂之後，我也尋回在⾳樂圈優秀的視障⾳樂⼈好友，我們組成了「相信經典樂團」，開始接受邀約，在台灣各地演出，更主辨了好幾場⾳樂會，演唱會，2020年達成了我17歲的夢想，就是發⾏個⼈專輯「夢想的秘訣」專輯，這張專輯就是信宏追求夢想的拼圖，每⼀⾸歌都代表著信宏的⼀個時期，⼀個故事，⼀個拼圖。

這所有的⼀切，都是信宏在接受了⾃⼰是⼀個盲⼈開始，重新學習，找到⾃⼰的強項，開始讓⼈⽣發光發亮，⽤⼆⼗年，⽤⼗⾸歌，拼起夢想成真的秘訣，有歌有夢，以歌咏志，在多重曲風中⾃在⾃信吟唱，是撥開迷霧尋求突破後的蛻變，是⼀路走來不斷博弈的歸納。

信宏的座右銘:⼈⽣中只有要不要，沒有能不能，只要你想要，⼀切就有可能。

https://www.youtube.com/watch?v=hca0QOrT5ZM&feature=youtu.be