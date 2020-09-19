海邊邊民宿 – 我在海邊，我在海邊邊

花蓮的好山好水不僅是國內知名更是聞名世界；溪水的湛藍，太魯閣峽谷的壯麗和太 平洋浩瀚吸引了無數人駐足甚至移居。花蓮的土會黏人絕對不是虛言。

來花蓮旅遊時，要選靠山、靠海還是生活機能便利呢?海邊邊民宿讓您三個願望一次滿 足！ 海邊邊民宿座落在花蓮市區的海濱街,距離太平洋公園只有短短 200 公尺，讓您可以容 易得享受太平洋左岸的美好時光。

到花蓮最熱鬧的東大門夜市更只要步行 2 分鐘，買 好餐點回到房間吃都還會燙舌頭呢！出遊要買伴手禮嗎？市區金三角商圈離海邊邊民 宿可是步行 10 分鐘內，不用提著重重的名產走得汗流浹背。除此之外，走在路上無論 向左、向右、向前、向後看都有綿延的山巒療癒您的身心。

海邊邊民宿除了提供不同房型、舒適的住宿外，還有管家的私人在地美食、景點推薦； 更提供免費腳踏車租借，讓您輕鬆自在徜徉海景自行車道。

來到海邊邊民宿，玻璃屋大廳會先映入眼簾；海邊邊的大廳不僅僅是辦理入住的地方， 更有小點心跟曼巴咖啡無限量供應，暖黃燈的映照下，要給您來到花蓮卻是回家的溫 馨感覺。 民宿主人除了經營海邊邊民宿，曾登上 2019 花蓮前 10 約會餐廳的秘密海咖啡廳也是 老闆用心經營、管理的海景咖啡廳。您以為咖啡廳只有小炸物等點心，沒有台式風味 嗎?來到秘密海咖啡，手切魯肉飯搭配海景是您絕對不能錯過的體驗；吃飽喝足後，還 能到海濱吹吹風、看看海，多愜意悠閒呀！也因此，和秘密海咖啡合作的海邊邊民宿早餐是不可能會讓您失望的！我們提供的早 餐絕不只是看起來好看，更營養均衡且美味能給您滿滿能量去開啟新的一天；若有蔬 食或是素食者也都完全不需擔心，我們都能為您準備！

九月起，海邊邊民宿更和秘密 海咖啡廳聯手給住客更大的優惠！凡是住客就會獲得可以折抵五十元的午茶券，而且 不限品項使用。炎炎夏日的午後，來咖啡廳喝個飲料、配個小點，在海景的作伴下討 論接下來的行程吧！ 漫步在海濱街上，有一個您一定不會錯過的景點 – 哲學之牆，也是民宿主人請藝術 家進駐，老宅翻新後的成果，有十六位哲學家在老宅牆上伴著浪花遙望太平洋。

哲學 之牆內的遺忘事務所更是一個藝術展演空間，曾舉辦過二手市集、音樂展演等活動， 是個充滿歷史、藝術氣息又活躍的老宅呢！ 聽到花蓮在呼喊您的聲音了嗎？訂下火車票，直奔花蓮而來吧！我們隨時都期待著您 的到來，花蓮和海邊邊民宿都不會讓您失望！