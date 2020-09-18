居家料理好幫手 安永鮮物常備家常菜新品上市

疫情促使民眾的飲食習慣改變，追求健康與安全的用餐環境與食材，減少外食增加自煮，台灣整體冷凍食品產值在今年第一季達208億元，較去年同期成長9.0%。因應消費趨勢的改變，並迎接新品上市與中秋烤肉旺季，半導體大廠崇越科技旗下轉投資生鮮通路品牌「安永鮮物」健康超市，9月18日起將相繼推出十餘款常備冷凍家常菜與生醃食材新品。為強化品牌形象，安永鮮物創辦人暨崇越集團董事長郭智輝還親自上陣拍攝影片；另邀請台灣好媳婦—知名藝人佩甄擔任品牌代言人，凸顯安永鮮物是職業婦女、好媽媽、好媳婦的最佳幫手。

安永新聞稿-為凸顯安永鮮物是職業婦女、好媽媽、好媳婦的最佳幫手，特地找來台灣好媳婦「佩甄」代言 _產品大合照。圖／安永鮮物提供

中秋烤肉免煩惱 幫您醃好直接烤

本次推出的新款常備家常菜新品，包含日式咖哩雞、鮮蔬燉牛腩、花膠棗杞養顏雞湯、和風醬燒豬軟骨等四款葷食，冰糖雪梨百合銀耳羮、麻油猴頭菇、三杯杏鮑菇等三款素食，還有日式醬燒翅小腿、原味去骨雞腿排、味噌豬肋排、柚香豬五花條、義式戰斧豬排、蒜香鹹豬肉等六款已調味好的生醃食材，來迎接即將到來的中秋烤肉旺季。

另外，為方便居家烤肉，安永鮮物特別引進全球唯一雙專利的《KUHN RIKON炙燒烤盤潔能板》，兼具烤盤與解凍盤功能，可適用任一款瓦斯爐，燒烤無油煙，不須擔心颳風下雨，沒有生繡的煩惱；即日起至10月5日止，搭配指定安永嚴選食材五件，還可享中秋炙燒節能燒烤組專案優惠價2988元（原價4238元），限量三百組，搶購要快。

安永鮮物持續開發多款自有品牌冷凍調理包 。圖／安永鮮物提供

剪刀經濟X減法飲食 兼具安心鮮美便利

安永鮮物觀察，多數雙薪家庭回到家多為晚上六、七點後，因此偏好「半自煮」模式，意即不需花時間備料，選擇兩、三人的份量、一餐剛好完食的「半成品」調理食品，僅需隔水加熱或微波復熱，或以現成醬汁與生鮮食材一同蒸煮，不出15分鐘就可吃到家常菜，用剪刀免菜刀、無剩食煩惱，經濟又環保。安永秉持減油、減鹽、減糖、減少人工添加物的「減法」開發原則，加上冷凍技術日新月異，不用防腐劑，也能存放長達六個月到一年，而且復熱後就跟現煮一樣好吃，符合現代人追求健康與美味兼顧的需求。

社群影音行銷當道 董座化身網紅代言

自9月21日起，安永鮮物將於臉書粉絲團、YouTube等社群平台，除了品牌影片外，將陸續安排播放安永自製《健康心食堂》節目，每集內容除了有「台灣好媳婦」佩甄小露廚藝、端上好菜外，安永鮮物創辦人與高階經營團隊也會輪番上陣，暢談創立品牌的初心，並透過專業經理人分享鮮少人知的開發過程，讓消費者更認識安永鮮物。每集節目都會舉辦粉絲團影片分享按讚抽大獎活動，活動詳情請見安永鮮物臉書粉絲團https://www.facebook.com/AnyongFresh。