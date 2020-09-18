迎接大學新鮮人 大葉大學舉辦校園安全宣導嘉年華與社團博覽會

大葉大學ACG研究社歡迎新生加入。圖／大葉大學提供

迎接大學新鮮人加入，大葉大學舉辦「友善校園週‧校園安全宣導嘉年華」與「五光十社社團博覽會」，ACG研究社、DN熱舞社等社團熱情的表演讓活動更加熱鬧，現場也邀請警政、消防、交通等單位到校，透過器材展示、有獎徵答等互動，幫助學生建立校園安全觀念。

大葉大學DN熱舞社表演。圖／大葉大學提供

大葉大學學務長洪福源表示，為彰顯學校對校園安全、毒品危害及菸害防制的重視，特別舉辦「友善校園週－校園安全宣導嘉年華」，活動不只是學務處各單位與社團現場擺攤，更邀請彰化縣警察局、消防局、衛生局、監理站、公路總局、國軍人才招募中心、員林就業服務站等單位到校宣導，期能強化遵守交通規則、尊重生命等觀念，降低事件發生，邁向校園安全零傷亡的目標。為達到行的安全、生活的安全，學校提供便捷的交通服務，除了525接駁車、校園巡迴專車外，還有員林客運、彰化客運等多條路線的公車，透過大眾運輸工具的能量，降低車禍事件的發生，學務處同時積極宣導菸害防制與毒品危害，幫助學生養成正確觀念，拒絕誘惑。此外，學校鼓勵學生參與社團活動，透過社團博覽會讓學生認識社團，培養多方面興趣，豐富生活經驗，養成良好人際關係與合作能力。

大葉大學舉辦社團博覽會，原聲原社穿上族服邀請新生參加。圖／大葉大學提供

學生會會長、資訊工程學系大四生趙發翔說，社團博覽會取名為「五光十社」，一方面因為大葉大學的社團非常多元，包含服務、學藝、康樂、聯誼、體育、自治等不同類型的社團，另一方面，希望每個社團都可以發光發熱，也歡迎對學生自治有興趣的同學，加入學生會。