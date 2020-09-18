推動媽祖信俗文化 台灣媽祖聯誼會攜手明道大學建置國際級「媽祖智庫」

媽祖信仰是台灣傳統文化的表徵，全台有3,000多座政府立案的媽祖廟，若加上分靈的出去的，從美國、日本到東南亞，有超過15,000座跟媽祖有關的廟宇。為了推動媽祖信俗文化的傳衍，大甲鎮瀾宮邀請明道大學、台灣媽祖聯誼會共同籌設媽祖文化學院，從教育推動融合「人生哲學」與「鄉土教育」的媽祖信俗文化，「媽祖文化學院」於明道大學揭牌營運。為了促成媽祖信俗的學術與教育推展，台灣媽祖聯誼會特意結合明道大學媽祖文化學院於9月18日辦理「2020台灣媽祖聯誼會臨時會」。

明道大學校長郭秋勳(左)頒贈媽祖文化學院榮譽院士證書予康林集團總裁李超群(右)。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤說，明道大學媽祖文化學院設立後，可以透過學校系統化收集與保存媽祖文化相關文獻與文物，辦理媽祖文化推廣課程及國際學術研討會，或出版媽祖文化相關的書刊或影音短片等，透過媽祖主題來傳承台灣民俗文化，並透過各種創意設計來彰顯媽祖文化的內涵，促成俗信文化與產業發展產生更多的鏈結。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤(左)頒贈賀匾予康林集團總裁李超群(右)。

2020台灣媽祖聯誼會會議會中，明道大學頒發首屆媽祖文化學院榮譽院士予大甲鎮瀾宮顏清標董事長、北斗奠安宮陳在主委及明道大學董事長李超群博士。明道大學校長郭秋勳說，三位榮譽院士長期推動媽祖文化傳承，大甲鎮瀾宮顏清標董事長推動「媽祖信俗」被認列為世界非物質文化遺產、並發揮媽祖大愛，設立「鎮瀾兒童家園」關懷弱小；北斗奠安宮陳在主委，力倡媽祖文資保存，推動奠安宮古廟(國家三級古蹟)回鄉，並彰顯媽祖慈愛，成立北斗奠安慈善功德會，大力投入社會公益；明道大學董事長李超群博士，擔任海峽兩岸教育交流促進協會理事長，協助推動兩岸媽祖交流，並傳承媽祖信俗，資助媽祖文化學院興學。未來媽祖文化學院每年將遴選對媽祖文化研究有貢獻或彰顯媽祖精神的賢達擔任榮譽院士，共同推動媽祖文化的傳承。

台灣媽祖聯誼會秘書長于美人表示，全台約140間媽祖廟的領導人今日齊聚一堂，各宮廟並攜帶宮誌或媽祖文史書供明道大學媽祖文化學院典藏，會中並決議將結合明道大學媽祖文化學院，建置國際級「媽祖智庫」，透過智庫系統化收集與保存媽祖文化相關文獻與文物，建構海內外媽祖文化研究重心，成為華人媽祖信仰的學術重鎮。