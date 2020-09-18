雷射應用技術全球領導品牌－德國TRUMPF創浦 台中展出工業4.0雷射應用

德國TRUMPF(創浦)集團擁有領先全球的雷射源技術，從硬體、軟體及技術支援都是領導地位，並且最早推動工業4.0，目前在德國、美國及中國都有工業4.0的示範工廠，台灣創浦分公司正在台中TSMLA鈑金雷射應用展，展出工業4.0最新方案。

台灣創浦在TSMLA 2020台灣鈑金雷射應用展將以實機展示配合多媒體方式介紹板金加工之智慧製造技術 。圖／王妙琴

台灣創浦在TSMLA 2020台灣鈑金雷射應用展將以實機展示配合多媒體方式介紹板金加工之智慧製造技術:TruLaser 1030fiber雷射切割機，TruPunch 1000 電腦沖孔機，TruConnect 工業4.0智慧製造TRUMPF的解決方案。

台灣創浦公司業務總經理廖征明與TruLaser 1030fiber雷射切割機合影，在台中鈑金雷射應用展至9月22日，呈現最新工業4.0之雷射應用技術。圖／王妙琴

並介紹各式彈性製造系統的自動化設備資訊,適用材料涵蓋黑鐵,不鏽鋼,鋁合金,銅等金屬之板金及管件加工。適用產業包含機械、電子、建材、醫療器材、汽車等相關金屬加工產業。

TRUMPF研發製造的雷射產生器高穩定，高效率一直是雷射加工業界的標杆，TruDisk碟片式固態(光纖)雷射技術更擁有全球最先進的研發中心及最完整的產品線，TRUMPF設備行銷全球，在台灣市場配備中文的操作介面簡單，易懂並支援線上維修和遠端服務。

台灣創浦公司業務總經理廖征明表示，工業4.0之雷射應用在台灣已經有幾個成功案例，他舉例：群凌雷射過去以標準單機生產加工，逐步從小型自動化推升到大型自動化，全廠已採用德國創浦工業4.0生產，多了一倍的產能，運兩年相當成熟，目前正在做軟硬體的擴充，擴充愈多自動化程度愈高，第二階段會連結他們公司ERP系統，真正邁向工業4.0目標。

廖征明說，工業4.0的趨勢不可檔，尤其台灣工廠高度依賴外勞，有的工廠外勞占比2-3成，自動化及智慧製造是減少人力的捷徑，又能同時提高品質及效率，愈來愈多鈑金加工廠感到危機意識，紛紛投入轉型升級工作。

TRUMPF亦提供全球在地化服務，德國TRUMPF集團結合全球72個分公司的技術資源，提供全球客戶快速，專業的原廠服務。

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