iPAS南區產業菁英訓練基地高科大揭牌 　　超前部署培育產業人才

因應六大核心戰略產業及未來數位發展，超前部署培育產業人才，經濟部建構iPAS產業人才鑑定，具體提出不同未來產業所需之技能訓練及證照，高科大透過教育部優化技職校院實作環境計畫補助成立「iPAS南區產業菁英訓練基地」及實作考場，成為國內少數有完整iPAS鑑定考訓環境的學校，17日於高科大舉行揭牌儀式。

「iPAS南區產業菁英訓練基地」包括來自經濟部、教育部等政策面支援，以及加入推動iPAS鑑定的大專校院、公協會，乃至採認證照的民間企業，共同力挺南部技職學生獲得就業技能認證的新場域誕生。

iPAS南區產業菁英訓練基地參與揭牌貴賓合影。圖／黃全興

教育部優化技職校院實作環境計畫計畫主持人張進福教授特別指出，iPAS九大鑑定場域，教育部選了台灣五所頂尖科大協力建置，北部地區由台科大、北科大合作，中部地區鏈結虎尾科大、雲科大，南部地區則由高科大獨立建置，是唯一一所大學完整建置九大鑑定場域。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，經濟部鏈結多家產學團體，推動20項能力鑑定項目，超過2100家次企業願意優先聘用及加薪通過鑑定者，藉由與教育部跨部會合作，學校、企業、公協會的行動支持與努力，iPAS能力鑑定才能發為連結產學研的策略功能，促進教/訓/考/用的循環。

高科大校長楊慶煜說，高科大的iPAS基地整合了跨部會、跨校、跨產業的各類資源，以培養產業所需的跨領域實作人才為最大的努力目標，包括高科大及夥伴學校的師資、業界師資，共同投入課程訓練、輔導、企業待訓等不同課程，目前已培養出456位種子教師、協助過2125人次參加檢定 (其中280人獲證)，且高雄在地企業光陽工業在高科大基地進行員工培訓，已邁入第四屆，其員工訓後報考iPAS電動車鑑定共有18人獲證。