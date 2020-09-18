2020數位商務大趨勢國際匯壇 探討數位經濟後疫情時代新應用

由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的「2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢—國際匯壇」，18日邁入第二天，論壇主題為「雲經濟數位應用新風貌」，由iStaging、foodpanda、Just Kitchen、犀動智能及XRSpace接力登場，剖析正在你我日常發生的雲經濟應用如何改變我們的生活及未來。

今年貿協首創線上虛擬VR論壇，透過「虛擬實境技術」（VR，Virtual Reality）重現實體論壇場景，兩天吸引6,460人次觀看。第二日的重點主要探討「延展實境」技術(XR，Extended Reality)、快經濟（Ｑ-Commerce）體驗經濟（experience economy）、聊天機器人、虛擬（幽靈）廚房在未來的商務應用，讓科技重現人性。

臺灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威為18日活動揭開序幕，彭子威表示，身在臺灣很幸福，是一個不安定時代下令人安心的好所在，8月出口呈現8.3％的正成長佳績。

獲法國LV集團及臺灣兩大房仲集團永慶及信義房屋應用及多國專利VR技術，於虛擬時尚走秀及帶房屋看的iStaging，有望成為台灣XR產業的獨角獸。創辦人李鍾彬認為，後疫情時代已沒有線上線下之分，VR與重新定義了空間和距離，建立了一種『想像被看見』的商業模式。

foodpanda營運總監余岳勳指出，今年受疫情影響，第二季的業績較去年同期成長翻倍，並認為送餐速度（少於30分鐘）Ｑ-Commerce將會是消費者最在意的關鍵點及決勝關鍵。

Just Kitchen執行長陳星豪分享雲端廚房如何利用數據開發明星產品，有效降低營運成本，以更快的速度反映市場需求。新創黑馬犀動智能創辦人沈書緯過去為google home智慧家庭的開發者，研發出全球首創Ｍulti Intents語意應用技術，可以同時下達多項語音指令並即時執行。

XRspace總經理陶運智認為，5G結合XR技術應用在政府治理、展會、旅遊等領域將帶來更多創新的可能，而全球首創的VR社交平台-ＭANOVA將跳脫時空限制，運用科技拉近人與人的距離。

2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢國際匯壇在6國20位講師的精彩分享下順利落幕，活動精彩花絮在活動官網持續更新https://datesummit.com。主辦單位預告，明年會繼續站在數位經濟的浪頭上，挖掘更多新靈感，一起發現未來的第101個趨勢。