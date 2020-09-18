百年老店宝泉餅舖「全國首創小月餅」兩個禮拜就賣了47萬顆小月餅

傳統美味記憶有多深滷肉飯代表阿嬤的味道；火鍋代表家的味道；而月餅更是團聚的味道。今年宝泉特地將歷年來中秋檔最熱銷的四大天王產品，〈小月餅、御丹波、花采餅、桃山香柚〉，組合成CP值最高的「花開獻月A款禮盒」，推出後果然佳評不斷。「百年老店宝泉餅舖」從2016年在豐原新建工廠開幕的那一個中秋節，短短兩個禮拜就賣了47萬顆小月餅，相當於42棟101大樓高，之後的三年101並沒有再長高，可是小月餅的銷量卻年年增長。

宝泉總經理陳孟君指出，第三代的「小月餅之父」陳增雄先生有感於當時的傳統月餅太大，無法一次食用完畢，遂以日式烘焙技術研發大小適中，以白鳳豆及日本原料為餡，添加高成本的白蘭地酒和蜂蜜，製成口感入口即化的「全國首創小月餅」，創新而道地的日式烘焙法及精緻的包裝，細膩的口感，香醇不油膩，遂成為中秋人氣首選，也掀起同業紛紛效法的小月餅流行潮。

陳孟君總經理也提到今年因為疫情的關係，很多在外工作的僑包及台商因為沒有辦法回來，非常思念家鄉的味道，早就在網路上詢問宅配到各個國家的情況！今年三月發起的把愛寄出去的活動也引起廣泛迴響！為提昇服務電商購物客戶，今年優化了電商購物環境，更方便客戶網路購物，以因應每年宝泉中秋月餅禮盒的大量訂購流量！

「宝泉檸檬蛋糕」禮盒單單8月份出貨量就超過20萬顆。 圖／活意行銷企管提供

今年宝泉除了國內的訂單爆單外，尤其是來自海外訂單蒐尋逆勢提高15％，其中香港的蒐尋數增加一倍，澳洲的蒐尋數增加近兩倍，不僅主要的小月餅及御丹波詢問度高，連暢銷的桃山香柚及花采餅都供貨吃緊，而暢銷的「宝泉檸檬蛋糕」，外裹微脆帶香的純白巧克力，下層檸檬蛋糕體以新鮮全蛋製成，口感紮實蛋香濃郁，配上檸檬的清爽，更是成為知名通路會員及海外遊客熱銷搶購的送禮首選，單單8月份出貨量就超過20萬顆。

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