大金全球首款家用移動型除濕機在台上市

消費者千呼萬喚，日本大金（DAIKIN）專為台灣量身打造的首款家用移動型除濕機正式在台上市，台灣成為全球首賣國家。台灣總代理和泰大金公司指出，大金除濕機針對除濕機升級進化，強化乾衣需求，乾爽空間+乾衣需求，一次滿足。

陰雨綿綿的冬季即將來臨，家中有幼童、敏感體質成員容易誘發氣喘、過敏等症狀。居家濕氣過重也容易造成衣物不乾、房間氣味不佳、牆壁發霉，對人體健康造成顯著影響。台灣氣候潮濕，除濕機已成為家庭必備的電器用品。

雙感應智慧運轉 乾衣時間少30％

針對都會區住宅目前普遍晾衣工作陽台太小、冬季陰雨天氣室外風乾不易的困擾，全新上市的家用移動型除濕機外型不同於傳統直立設計，大金創新的「Low Body」低機身設計，美觀好收納，將氣流送達到更寬廣區域、難以乾燥的底部地板。「Wide Swing」寬域擺葉的出風口，自動上下、左右擺動，遠距離的衣物也能完美乾燥。

家用移動型除濕機解決冬季陰雨，衣物不易快乾的困擾。 圖／業者提供

移動型除濕機具備「電眼(紅外線)感應器」與「濕度感應器」，雙感應器運轉時同步會鎖定空間中濕度高的地方加強除濕，更可自動搜尋掛晾的濕衣物，瞄準後送風過去，快速風乾衣物上的殘留水分，乾燥時間可縮短30％。

移動型除濕機日除濕能力16.5公升，相當於33瓶500毫升的寶特瓶。浴室、臥室乾燥，滿足大空間除濕需求，即使是乾燥鞋櫃衣櫃等生活空間，也非常好用。

創新的「Low Body」低機身設計，美觀好收納，氣流吹送區域更寬廣。圖／業者提供

30個安全認證零件，好放心

除濕機是需要長時間開啟的電器，針對消費者擔心的安全問題，大金除濕機採用難燃材料，結合鐵板阻燃展現雙重防護的獨有特色。30個安全認證零件，全面替消費者把關。

家中添購移動型除濕機，使用區域隨心所欲。圖／業者提供

移動型除濕機搭配關機定時器，在使用上可設定每一小時為單位，也可依自己喜歡的溼度進行調整設定。此外，大金關注每個實用小細節，全機還有大螢幕數字顯示器、四向腳輪方便移動、背收納電源線，連接水管可連續排水，為購買者安心貼心打造除濕機嶄新體驗。

大金除濕機能效一級超省電，業界最高五年保固，好用又安心！

移動型除濕機即日起在大金全省經銷商、百貨公司、連鎖通路同步上市，建議售價17800元。產品訊息可上網查詢https://www.hotaidev.com.tw/web/