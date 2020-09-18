掌握後疫情時代大陸商機 中山-同濟雙學位EMBA

新冠病毒疫情對許多企業產生重大影響，然而，「這是最壞的時代，也是最好的時代」，在變動中能夠超前布局、重新部署的公司，將能彎道超車，在疫情過後快速增長。

中國大陸是這波疫情與美中貿易戰的巨大衝擊下，全球極少數仍然維持經濟正成長、且快速復甦的大型經濟體。英國前首相邱吉爾曾說：「不要白白浪費一個好危機」，與大陸有地利、文化之便的台商，更應積極掌握此一千載難逢、大陸經濟向上反轉的契機，而成立已經十年的中山-同濟雙學位EMBA(CSEMBA)，正是一個幫助台商掌握這波商機的最佳平台。

中山大學管理學院院長黃三益表示，中山-同濟雙學位EMBA由全台唯一名列《金融時報》(Financial Times)全球百大EMBA排行榜的國立中山大學與大陸EMBA影響力前五名的百年名校上海同濟大學合辦。該班直接在同濟校園與該校EMBA學員合班、且由同濟邀請大陸各地的名師授課，可以親身體驗、學習大市場的經營模式，回到台灣(一年三次)則與中山EMBA學員一起上課，一次可與兩岸近300位企業主或高管當同學，而且每個月僅上課一次(每次四天，四-日)，十分方便學員調配時間，符合資格還可取得兩個世界頂尖學府的學位。

中山-同濟雙學位EMBA是兩岸企業家「佈格局、拓人脈」的最佳選擇，第十屆招生活動即日起展開。圖／業者提供

中山大學EMBA執行長徐士傑表示，中山-同濟雙學位EMBA在兩岸均有專人服務，更匯聚了許多來自台灣與大陸各地的菁英，其中包括兄弟檔、姊妹檔、夫妻檔、已經有EMBA學位再回來進修的學員，只要是期望厚植經營根基的企業主、第二代、經理人或專業人士，不管目前在大陸是否有相關業務，都適合就讀。

中山-同濟雙學位EMBA是企業家「佈格局、拓人脈」的最佳選擇，今(2020)年第十屆招生活動已經開始，報名期間為9月21日(星期一)至10月13日(星期二)下午17:00，只要工作年資滿五年均可報考。正式開學日期則為2021年春季，正好可以搭上後疫情時代與美中貿易戰大陸經濟快速反轉的順風商機。詳情請洽官網http://csemba.cm.nsysu.edu.tw或電07-5251528。