香港貿發局主辦虛擬時裝匯演17日至19日首播

由香港貿易發展局主辦，香港特別行政區政府「創意香港」贊助的香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）的虛擬時裝匯演，9月17日至19日正式首播。這次匯演結合數碼與實體元素，利用不同主題的電腦特技效果，展示逾40位本地及亞洲時裝設計師的最新力作。

第五屆CENTRESTAGE以「A World of PHYGITAL」為主題。因應疫情為社會帶來的改變，大會將展會及時裝匯演的模式重新定調，結合數碼與實體元素，以創意建構時尚盛會，打破地域和時間的界限，讓品牌以嶄新形式亮相國際舞台，全球各地的時裝買手及愛好者在網上欣賞品牌的最新作品。

除了虛擬時裝匯演，香港貿發局與Vogue Hong Kong合作，建構全新互動的數碼平台，以多角度介紹設計師及品牌作品。展會網站匯聚來自23個國家及地區的240個品牌，當中包括130個新參展品牌，例如韓國京畿時尚創作工作室旗下的潮流品牌FlenoSeoul，以及主打帆布工藝的台灣品牌廣富號。

香港貿發局副總裁周啟良表示，今年對時裝業界來說挑戰重重，雖然疫情打亂了不少人的生活，但時裝業界的步伐並沒有停止。本屆CENTRESTAGE移師網路舉行，成功以虛擬時裝匯演的嶄新發佈形式，向各地時裝愛好者和媒體展示本地及亞洲設計師品牌的最新系列。「我很高興看到設計師們排除萬難，『疫流』而上」，透過貿發局的網上平台發佈新作，以創意回應世界的新常態，爭取曝光機會，拓展人脈商網。

疫情反覆，卻無阻設計師與品牌的創意和想像。大會17日起首播六場精彩的虛擬時裝匯演，並由Fashion Hong Kong時裝匯演揭開序幕。匯演呈獻八個曾參與紐約或倫敦時裝周的本地設計單位：Mountain Yam （品牌：112 mountainyam）、Angus Tsui （品牌：ANGUS TSUI）、Bettie Jiang （品牌：Bettie Haute Couture）；二人設計組合Jessica Lau 及Walter Kong （品牌：BLIND by JW）、Doris Kath Chan （品牌：DorisKath）、Glori Tsui （品牌：METHODOLOGY）、Sun Lam （品牌：SUN=SEN）及Yeung Chin （品牌：YEUNG CHIN）。

香港國際時尚匯展虛擬時裝匯首播，為全球時裝愛好者複製多場結合虛擬與現實元素的時裝匯演，展示逾40位本地及亞洲時裝設計師的最新作品。圖／貿發局提供

這場開幕表演以「太空漫遊」作為主題，將各款新裝融入不同的虛擬星球環境當中，透過時尚奪目的視覺效果，帶大家遊走設計師們的靈感世界。

緊接Fashion Hong Kong是時尚設計師時裝滙演「Next in Cheongsam」，帶來兩個設計師品牌SPARKLE by Karen Chan –Modern Cheongsam 及THE SPARKLE COLLECTION – Modern Couture的最新設計。前者邀得非物質文化遺產傳承人封有才老師合作，以專利原創絲綢布料而製，後者則以中西合璧的晚裝設計為重點。時裝滙演更採用香港霓虹燈特效為背景，富有舊香港情懷。

其他精彩時裝匯演包括「FASHIONALLY Collection #15」，以及另外兩場設計師時裝滙演：「Taipei in Style 」及「Hong Kong en Vogue」，分別以科幻、花卉及夢幻世界等作為時裝匯演主題，並於9月18及19日網上首播。

壓軸重點活動「香港青年時裝設計家創作表演賽2020」（YDC）總決賽在19日舉行。14位入圍參賽者將競逐五大獎項，當中包括全新奬項：我最喜愛系列，鼓勵大眾投票支持心水的本地設計新星，並有機會贏取希慎廣場2,000港元電子購物禮券，投票將於9月18日凌晨12時結束。

即日起至9月30日，香港貿發局舉行的「CENTRESTAGE in Town」時尚推廣活動，夥拍城中不同商場、餐廳、酒店、時尚文化地標，舉行時裝展示、工作坊，以及提供精彩購物及餐飲優惠，吸引公眾一同投入這項時尚盛事。

CENTRESTAGE 展會網頁：www.centrestage.com.hk

Fashion Hong Kong網頁: www.fashionhongkong.com

香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC)網頁：www.fashionally.com/zh-hk/

YDC 2020「我最喜愛系列」抽獎遊戲：https://bit.ly/YDC2020_Vote

CENTRESTAGE in Town: https://centrestage.com.hk/en/event/centrestageintown/index.php