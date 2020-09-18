工業區廠商聯合總會理監事聯席會議 建請政府重視產業嚴重缺工問題

全國七大工商團體之一的中華民國工業區廠商聯合總會，在理事長秦嘉鴻帶領下，已邁入第八屆，日前假高雄圓山大飯店舉行第8屆第11次理監事聯席會議，本次會議由輪值主席南區副理事長許正雲主持，包括創會理事長、前理事長、理監事及各工業區服務中心主任與各工業區廠協(聯)會理事長、會長均踴躍出席。 多位理監事發言建請政府重視產業「勞動力嚴重不足」問題，研擬有效對策 。

蒞臨貴賓計有高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔、民政局長閻青智、法制局長林瑩蓉、立委林岱樺、立委趙天麟、議員黃秋瑛…等，另法務部廉政署、經濟部工業局、勞動部安全衛生署、勞動力發展署、加工出口區屏東分處等政府機關派員與會。

會中通過允成工業區、嘉義大埔美精密機械園區、台中市霧峰工業區等3個工業區廠商協進會入會案，使得工業區廠商聯合總會成員增至86個會員。此外，理監事對於當前產業「勞動力嚴重不足」問題多所建言，建請政府因應產業時空背景不同廣泛開放外籍移工供給國家、儘速通過新經濟移民法(讓培養多年的外籍移工得以繼續留在台灣貢獻所長，更藉以引進中階技術工)，而針對缺地問題，建請將目前僅產業用地(一) 適用「工業區更新立體化發展方案」，擴大適用範圍讓工業區產業用地(二)也能比照適用取得容積獎勵。

由於秦嘉鴻理事長第二屆任期將於110年1月屆滿，因此下一屆總會理事長人選問題，成為會議的熱門議題。據悉，原先的共識是由中區協調產生下一屆理事長人選，也在近期的中部工業區理事長聯誼會中以表決方式產生某現任副理事長為下屆理事長人選，如今卻生變，另有一位常務理事也強烈表達角逐理事長寶座意願。秦嘉鴻表示，他尊重中部理事長聯誼會的決議，一切還是公平和諧為要。

另有理監事公開質疑總會理事長捐款第二任期較第一任減少。對此，多位理監事認為這樣說法對秦理事長非常不公平，第二任期總會有明訂職務捐捐款標準，秦理事長捐款已超過標準，況且，捐款多少不是重點，重點是理事長對總會能做出多少貢獻。

據工業區廠商聯合總會資料顯示，截至目前秦嘉鴻理事長於第二任期的捐款包括：職務捐120萬、花蓮震災捐款300萬元(秦嘉鴻個人捐款但以總會名義捐出)、口罩16.7萬片計41萬餘元、中秋及春節禮品計133萬餘元，總計595萬餘元。

與會的一位重量級理事說，以秦理事長大力奔走下通過的「工業區更新立體化發展方案」，大幅提高廠房的獎勵容積額度及「山坡地開發利用回饋金」讓全國工業區廠商得以免繳回饋金等2案，均創造了千億元的效益，秦理事長對工業區廠商聯合總會的付出與貢獻有目共睹無庸置疑。