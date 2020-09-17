統領廣場「2gether」歡樂週年慶

前五日優惠送很大，好給樂 !

一年中最期待的日子來囉!為搶攻後疫情時代商機，桃園統領廣場第一波週年慶將於9/23(三)-10/15(四)登場、活動長達23天、回饋高到hen有感，化妝品、內衣、香氛區當日單筆滿2,000元送250元現金十足抵用券，除此更加碼送「果然匯優惠券」，首五日當日累滿8,000元再加送200元現金十足抵用券，買越多送越多；百貨零售區(部分櫃位除外)當日累滿3800元送400元現金十足抵用券，首五日更好康，當日單筆10,000元加送200元現金十足抵用券；珠寶區當日單筆5,000元送500元現金十足抵用券。

第一波週年慶於9/23(三)~10/15(四)登場，首五日優惠送很大!

統領廣場趕在週年慶前引進日本人氣第1連鎖藥妝店「松本清」，9/16-9/27限定，結帳金額再享9折、指定品類結帳金額再享8折、開架彩妝77折以及松本清店內消費滿千即贈松本清百元抵用券， 9/19下午2點30分至3點30分，將有Rakuten Girls來店擔任一日店長，當日店內消費滿300元，即可與3位店長拍照留念！ VLENS韓國美瞳專賣店推出限定商品買1送1，強調不必飛韓國也能找到獨特款式，甚至能擁有JYP最新大勢女團ITZY代言的同款花色。

松本清9/16盛大開幕，9/16~9/27期間結帳金額再享9折、指定品類結帳金額再享8折

每年都在等這一檔， 1樓化妝品區推出超值滿額贈，統領籲請大家趕緊揪媽媽、姐妹們一起來囤貨，把握各家品牌預購日時間；GUERLAIN特別獻禮，購買任2款「紅寶之吻高訂唇膏+彩殼」贈「24K粉底液5ml+花草水語針管香氛*2」，THE BODY SHOP首五日滿5000元贈500元電子購物金；蕾莉歐9/28~10/4再加碼，當日單筆滿5000元送700元；NYX彩妝全產品3件7折、唇彩類3件5折，全台唯一實體店面，營運至11/30，美妝控把握補貨最後機會。

GUERLAIN特別獻禮，凡於週年慶期間購買任2款「紅寶之吻高訂唇膏+彩殼」即贈24K粉底液5ml+花草水語針管香氛

統領廣場集結期間限定的超人氣快閃櫃，包括台中排隊名店愛威鐵盒，每日前30名消費滿800元贈小提籃(不含餅乾)或塑膠方盒2選1，以及COSMESCENTS伊聖詩芳療生活館，當日消費滿2000元贈藝術香氛吊卡+DIY隨身香氛噴霧(限量50名)。

統領廣場週年慶期間集結限定快閃櫃，有愛威鐵盒、COSMESCENTS伊聖詩芳療生活館

喜愛運動風的也不要錯過，4樓運動潮流全區(不含GAME休閒館)，9/28~10/15期間持T+會員卡或玉山統領聯名卡當日單筆3000元加送100元現金十足抵用券(不累贈)，各大運動品牌任君挑選，新櫃DADA單筆消費滿2500元贈馬卡龍帆布袋、6000元贈大容量托特包，趁這一波買齊裝備，既享折扣又有好禮，實在有夠值得。

SKECHERS BT21限定款萌萌出擊，宇宙明星全員傾巢而出

除此統領廣場還舉行一系列特別活動，包括1樓夏姿 • 陳於9/25舉辦花藝手作活動，邀請VIP回櫃體驗；3樓J&NINA於 9/25、9/26兩天舉辦【心存扇念．感恩永傳】的書法體驗活動，邀請VIP回櫃體驗中秋團扇結合書法藝術，並一同參與品牌歷年公益回顧展；此外，設計師服飾新櫃登場 HUANG SHU CHI、邱明珠新品全面8折起，另有精美滿額贈；流行女裝MA新品全面58折、Hana Mokuba 9/17- 10/18開幕活動單筆消費滿3000元現抵300元。

逛街逛一逛，當然也不可缺少美食相伴呀，5-8F主題餐廳隨你吃，有日式、韓式、泰式、義式、火鍋、燒烤、蔬食料理等等；若只想墊墊肚子，也可以到1F美食走廊喝杯手搖飲料、吃顆濃郁泡芙與心型雞蛋糕，來！來！來！好康報你知，9/23~10/4憑全館消費滿1000元發票，至1F Honey Secret購買牛奶霜淇淋即可享有免費雞蛋仔1份。

除了週年慶的超值優惠，統領廣場特別規劃獨家卡友禮，活動期間持T+會員卡或玉山統領聯名卡於全館(部分櫃位除外)當日單筆999元發票或出示APP 條碼+899元發票，9/23~9/30送統領100元現金抵用券399元抵用乙張(限量500份)，10/1~10/11送全家便利商店120元現金抵用券(限量500份)。另外，更推出卡友錢活動，刷統領T+會員卡與玉山統領聯名卡「點數狂飆3倍送」，甚至讓你點數折抵無上限，刷好刷滿就能集好抵滿，有夠讚！

特別規劃獨家卡友禮，以及卡友錢「點數狂飆3倍送」活動，點數折抵無上限

此外若為玉山聯名卡友，除了當日刷滿5,000元送100元現金抵用券，十足抵用(限量1,000份)以外，又能獨享加碼禮，於化妝品、內衣、香氛區當日單筆滿5000元再加送100元現金抵用券，可累贈(限量300份)，購買3C商品有福了，在STUDIO A、HUAWEI專櫃當日單筆滿25,000元送500元現金抵用券，十足抵用(限量100份)，優惠真心不手軟，針對「時尚購吸金」活動，統領廣場再加碼回饋，平日於1-4樓女裝區或運動服飾區(部分櫃外除外)，單筆刷卡3000元送100元，以及「天天餐飲食在贈」於餐飲櫃位單筆刷卡1,000元再加送120元的活動。(若為玉山聯名卡友能夠獨享加碼禮)