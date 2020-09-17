不畏疫情為觀光人打氣　2020 ITF台北旅展10/30南港展覽館見

今年觀光產業無疑受COVID-19新冠肺炎影響甚鉅，連帶使亞洲最負盛名，同時也是民眾最期待的ITF台北國際旅展規模縮減，但主辦單位台灣觀光協會日前在媒體茶敘上仍堅定表示，除了攜手多家台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者推出ITF線上旅展（http://www.taipeiitf.org.tw/），期為10月底的實體旅展暖身，也宣佈最後一波：搶攻連假市場的「中秋、雙十連假Follow me」正式登場搶市，各家業者提供各種豐富專案可供民眾參考，剛好可安排中秋賞月烤肉或雙十連假旅遊。重點更宣佈，2020 ITF台北國際旅展今年得逆風前行，在政府安全防疫的措施下，依原計畫於10月30日至11月2日在南港展覽館展出四天。此外，主辦單位更特別以「#為觀光人打氣」做號召，邀所有民眾一起來展場，為這場觀光人的嘉年華打氣，也歡迎所有愛旅遊的朋友，可以在社群網站寫下自己或身邊朋友旅遊的小故事，一起來為觀光人加油。

台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，受疫情影響，觀光業真的受到很大打擊，今年已邁入第34年、第28屆的ITF首見航空業、部份國家館及旅行社缺席，雖感遺憾，但在艱困的環境下，ITF台北國際旅展依然持續與觀光產業一同並肩前行，除了自今年6月底起推出整合各家業者的線上旅展，10月30日的實體旅展也將逆風前行，預計將是今年底前全世界最大型的國際型實體旅展。當然，除了完備的防疫措施，也都會維持以往策展的質感、美感及設計感，更擴大互動體驗活動，並加強旅遊論壇及沙龍的深度與廣度，更策畫一系列具亮點的活動，讓大家進展場感受不一樣的氛圍，也讓ITF成為獨樹一格的國際性大展。

交通部觀光局林佩君主秘則表示，在如此艱困的時刻，台灣與ITF仍然勇敢前行，尤其ITF在今年更是線上與實體旅展的「虛實整合」，相信這獨步全球的國際性實體旅展，將讓ITF成為邁向疫後旅遊新常態的良好起點，證明台灣具有觀光大國的優勢，讓世界看見台灣觀光的新未來。

據了解，今年ITF台北國際旅展除了台灣近20個縣市政府展示各地特色遊程，更有超過20個國家地區參展，讓民眾來到展場就像探索秘境、環遊世界，還有觀光工廠DIY、旅人插畫似顏繪及親子體驗等一系列主題性活動，希望讓大家進場都能值回票價。同時，也會推出具知識性的「旅遊論壇」，探討《與疫情共存的時代》，另外更首次辦理「旅遊沙龍」，請來學者專家及旅遊達人一起來討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像。還有受大小朋友歡迎的吉祥物大遊行、吉祥物見面會等，可以將展場炒熱氣氛。還有「互動體驗區」，讓參觀者體驗並享受不同以往的旅展，民眾可拭目以待！

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