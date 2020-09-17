臺北市線上經貿拓銷團 連線亞太10國 吸引460家海外買主

臺北市政府產業發展局為協助外貿企業持續拓展海外市場，於今（109）年7、8、9月連續辦理3場「2020臺北市線上經貿拓銷團」，網上連線亞太地區10個國家，超過百家臺北市廠商參加活動，吸引總計460家海外買主，超過550個洽談場次。

繼7月份的新加坡、馬來西亞、印尼與8月份的泰國、菲律賓、越南，線上經貿拓銷團的最後一團是日本、韓國、紐西蘭與澳洲，這次活動的廠商著重在資通訊、智慧生活、運動休閒、醫療輔具、民生用品等產品。

外貿協會表示，海外買主感興趣且預約率高的產品項目為自行車探照燈、LED路燈、智慧機櫃插座、無線通訊產品、IoT解決方案、治療床墊、糖尿病襪、運動貼布、食品與民生等消費用品。

此次的線上洽談會吸引日本東京地區年營業額破千億日圓的大廠，如：田村駒株式会社、BANDAI、株式会社ドウシシャ。大阪地區徵集伊藤忠食品株式会社、川本産業株式会社、泰盛貿易株式会社，以及福岡地區的株式会社ハローデイ。

韓國則邀請Homeplus，其為韓國前五大零售通路商，在韓國佈局142個大型超市與367個homplus express。另外，HANARO超市為韓國前3大流通企業，屬於韓國農協集團，在韓國共有2,209家銷售店面。