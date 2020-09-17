2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢｜國際匯壇 6國20位講師重磅開講

「2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢|國際匯壇」17日於台北國際會議中心隆重登場，集結美國、英國、德國、義大利、日本等6國共20位重量級數位經濟產業巨擘接力開講。論壇邀請數位政委唐鳳及今周刊董事長謝金河等擔任趨勢大師引言，揭開每段議程的序幕。

2020年的DATE SUMMIT以探討因新冠疫情所帶來數位轉型及數位經濟未來應用樣貌規畫「後疫情時代數位新生活」、「超前部署數位轉型生態鏈」及「雲經濟數位應用新風貌」 3大主題。因疫情影響，論壇以VIP制邀集海外在臺協會及數位經濟產業相關代表如德國在臺協會、歐洲在臺商會、瓜地馬拉大使館、尼加拉瓜大使館、台灣大哥大、亞太電信等172名VIP至現場與講師交流，一般聽眾以線上菁英會的方式共同參與。

為了提升線上觀眾參與活動沉浸感，首度與iStaging合作建置線上虛擬論壇，透過VR技術重現實體論壇場景並全程觀看兩日精彩論壇，首日虛擬論壇吸引超過4,518人觀看，DATE SUMMIT線上虛擬論壇https://livetour.istaging.com/25f31954-c969-4ce4-a667-a35cb38f3fee

邁入第6屆的DATE SUMMIT，由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦，台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)、數位經濟暨產業發展協會(DTA)、台灣玉山科技協會、台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)、歐洲在台商務協會及iStaging共同推動，本論壇儼然已成為全臺數位商務領域最具規模及影響力的年度盛會。

貿協董事長黃志芳指出，今年最具網路聲量的關鍵字，除了COVID-19外，數位轉型也榜上有名。臺灣今年正式迎來5G元年，5G所帶來的不僅是更高效的傳輸速度，也是企業轉型不可或缺的數位骨幹之一。後疫情時代，全球產業面臨破壞式創新，消費行為、生活樣態、工作模式皆全面變革。AI應用、5G導入預期將創造新一波的數位經濟商機。數位是面對後疫情時代新常態的防禦能力，企業一定要培養出數位化的即戰力面對多變的未來。

貿協董事長黃志芳擔任今年2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢國際匯壇開場致詞貴賓。圖／今周刊提供

首日上午議題為「後疫情時代數位新生活」，以後疫情時代的世界觀為主軸。臺灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver認為數據和聯網將是型塑未來城市、工業、5G及能源的重要核心，漸變的能力將是企業是否可勝出的關鍵因素。

台灣偉門智威董事總經理以廣告人角度分享全球來自金融、行銷、科技等10大領域改變未來的100件事，藉此激發出新的創意及商機。BCG的全球合夥人馮博堅認為全球在後疫情時代企業數位化可先將核心業務數位化，並以數據和科技建置數位生態系。

下午「超前部屬數位轉型生態鏈」議題以數位轉型為核心探討企業的策略布局，由BOKU的CEO Jon Prideaux開講，身為全球最大電信代收付服務商，Jon認為企業的成長會經歷許多漸進的Ｓ曲線，企業必須不斷思索創造新的Ｓ曲線讓自身更茁壯，就像boku任為行動裝置的互動不僅止於數位，未來仍有很多待開發的可能。

Net Production臺灣區總經理角元友樹分享跳脫現有信用審查機制，運用數據推算出個人信用評等的先付款後支付服務，讓無卡族群也可輕鬆消費，有助於零售商提升成交量。WeMo創辦人暨執行長吳昕霈指出，5G的問世將替未來帶來更多的城市治理、交通安全及vehicle to vehicle的應用，讓行人和騎士更加安全。

Tappay創辦人暨執行長莊凡頡表示，線上支付除了追求效率外，偽卡偵測機制及交易安全是讓電子交易環境更加健全的兩大核心議題。NAFCO獨立董事Matthew Lee預測生物辨識及身份認證技術的發展將迎來銀行4.0的時代，人們將可用任何有有價的資產（貨幣）進行支付且用VR panel或是語意接收款項。

論壇次日議題為「雲經濟數位應用新風貌」，由XR Space、foodpanda、Just Kitchen、犀動智能與iStaging接力登場，全方位剖析正在你我日常發生的雲經濟應用如何改變我們的日常以及未來更多數位應用的新風貌。

過往DATE所代表的是「Discover Advanced Trends in E-economy」，但後疫情時代的DATE代表的可以是另一種樣貌：Digital 、A-Commerce 、Transformation 、Experience economy。你心中的DATE是什麼呢？你認為未來的第101個趨勢又是什麼呢？更多活動相關資訊請至官網https://datesummit.com 查詢。