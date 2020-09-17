疫情困局數位助攻 貿協助業者雲端拓銷澳紐

為協助企業在疫情當下持績推廣臺灣優質產品，9月15日由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「2020年紐澳線上拓銷團」，協助17家臺灣企業，包含汽車零配件、五金、扣件、食品、生活用品及資通訊等產業，與近50位澳洲及紐西蘭買主進行視訊洽談，爭取超過250萬美元商機。

此次活動重要買主包含澳洲汽車零配件進口商H＆M Ferman、資通訊暨IoT設備開發商Pioneer Computers、超市批發商AGM Global Pty Ltd，紐西蘭最大的文具辦公用品供應商OfficeMax、著名安全設備製造商HMI Technologies，以及紐西蘭摩托車傑出品牌Whites Powersports Ltd等。有紐國買主特別提到今（2020）年上半年因疫情影響，該公司在紐西蘭市場下滑6成，但經營的澳洲市場卻大幅成長300%，顯示雖有疫情，但需求仍相當龐大。

參與活動主推智慧家居用品的斌騰企業表示，以前參加過貿協舉辦的實體拓銷團，今年因受疫情影響改成線上團，沒想到效果出乎意料的好，媒合的買主也相當精準且符合期待，都有後續合作的可能。

營標企業則主要生產補胎產品除交通工具外，需充氣的產品皆可使用，應用範圍廣泛。營標企業對線上洽談表達肯定，在疫情下還能與買主洽談並接單表示滿意，洽談的紐西蘭買主反應都相當好，由於目前疫情仍然嚴重，自行車相關及自行維修用品在當地市場都有不少需求。

首度參加線上拓銷團、生產即食珍珠奶茶的貓空國際實業則認為，此次活動極具突破性，所洽談買主也相當符合需求，並強調未來有意願持續參與此類創新拓銷活動。

位於大洋洲的澳洲及紐西蘭是臺灣新南向政策目標國家中少數成熟市場，買主專業度高，適合拓銷高端產品。雖地理位置相對遙遠，然紐澳兩國產品規範一致，是可以一同經營的市場；又近年移入紐澳的人口漸增，多種文化並存也意味著產品接受度漸趨廣泛，相當具市場潛力。