桃園市攜手新竹縣市苗栗縣共推AI智能稅務大進化客服

網際網路最重要的本質之一是讓人類的生活更便利，桃園市在107年率先建置24小時全年無休的稅務智能客服系統，民眾反應極為良好，基於「經驗不藏私 資源要共享」的概念，桃園市當領頭羊資源共享，率先打破地域藩籬，邀請新竹縣、新竹市、苗栗縣，9月16日上午10時起共同推出「桃竹竹苗AI智能客服」，讓四縣市的稅務大進化，造福社會大眾。

網際網路的進步其實也導致國人在生活中產生資訊超載的現象，民眾不知何為者為真、何者為假。以地價稅為例，民眾10月份購買土地，為何當年度沒有收到地價稅單?殊不知，地價稅課稅之納稅義務人以8月31日土地所有權人為對象；縱使網路上有不少稅務懶人包，仍有許多人免不了跑一趟稅務單位才會感到安心。

桃園市和新竹縣、市、苗栗縣的各稅局分別推出「i桃喜」、「稅寶itax」、「i風兒」及「i桐妹」吉祥物，作為智能客服的代表人物，邀請桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌四位縣市首長親自現身鏡頭前，與3C達人Tim哥共同拍攝影片，一起推廣這套系統。

桃園市長鄭文燦表示，民眾對稅務常常會覺得霧煞煞，桃園市經驗不藏私，運用自然語言處理及深度學習技術，發展出稅務智能客服-i桃喜，在使用上不受場域及環境限制，不用下載App，民眾只要用手機，不論是文字還是語音輸入，都可享受24小時全年無休的稅務諮詢智能客服。

在推廣的影片中，平時公務繁忙的縣市首長特別撥出時間介紹智能稅務系統，鄭文燦市長介紹Google語音助理的功能，新竹縣長楊文科解說智能客服及雲端AI電話系統，新竹市長林志堅說明視訊客服的功能，苗栗縣長徐耀昌則大力推薦互動影音看板，影片中也穿插平時正經嚴肅的縣市首長們與3C達人Tim哥的輕鬆互動，吸引更多民眾能夠多加利用「桃竹竹苗AI智能客服」，感受到安心、貼心、放心、用心的智慧化服務。

據瞭解，桃園市早在疫情發生之初就已發展「視訊客服」及「即時發證」，這種零接觸的視訊服務，讓民眾也能感受像是臨櫃申辦一樣親切