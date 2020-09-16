不必出國也能買日本話題商品！西雅圖咖啡推「咖啡球」超商獨賣

不少上班族到公司上班的第一件例行公事，就是來杯咖啡！為了省時方便，大多數人會選擇濾掛咖啡或膠囊咖啡；現在日本最流行的「咖啡球」，三秒鐘就能端出一杯美味咖啡，造成一上架就被掃貨的搶購熱潮！

三秒鐘沖出一杯 日本咖啡球引爆話題

咖啡球與濾掛咖啡、膠囊咖啡最大的不同，在於裡面裝的不是咖啡粉，而是咖啡萃取液。只要撕開包裝，加冰塊及冷水，或者用熱水沖泡，就成為美式咖啡；也可加入牛奶，三秒鐘就能享受濃醇香的拿鐵；炎熱夏天更適合加進檸檬和冰塊，特調一杯透心涼的西西里檸檬咖啡！

外觀像膠囊咖啡的咖啡球，方便攜帶又能根據喜好和創意玩出更多變化，成為日本OL間的話題新品！

咖啡球簡單方便 西雅圖咖啡搶商機

咖啡球方便又具話題性，已經成為日本超市必買商品。台灣人一年能喝掉28.5億杯的咖啡，但近期受疫情影響無法出國，連鎖咖啡品牌「西雅圖極品咖啡」與日本合作並於日本當地製造進口，推出新品「濃淬咖啡球」，為消費者提供更方便有趣的選擇，搶攻高達700億的黑金商機。

消費者可以自由發揮創意 做出一杯有自我風格的咖啡

西雅圖咖啡選用咖啡萃取液體製成咖啡球，保留咖啡原味。咖啡老饕能依據自己的喜好加入鮮奶，攪拌均勻就是一杯風味絕佳的冰拿鐵。此外，西雅圖咖啡加碼推出另一款「榛果風味」咖啡球，滿足消費者嚐鮮心態。

西雅圖濃淬咖啡球 超商7-11開賣

日本話題美食，現在台灣也買得到！只要到7-11超商通路，就能輕鬆買到西雅圖咖啡球；即日起至11/3舉行買一送一的優惠，讓你快速又優雅的品嚐美味咖啡。