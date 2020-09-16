孩子牙齒不整齊、咬合不正怎麼辦？把握矯正黃金期　隱適美預防一口亂牙

孩子的笑容最燦爛無邪，但齒列不正可能影響發育及同儕間的相處！孩子牙齒亂，該等換牙期結束還是及早矯正？台灣隱形矯正學會創辦人、台北瑞比牙醫診所張箭球院長表示：「混合齒列期是牙齒矯正黃金期，可藉由隱適美及早矯正！」

針對混合齒列期兒童 隱適美降低牙亂、蛀牙風險

當孩子約6歲左右會開始換牙，正式進入混合齒列期。張箭球指出，傳統矯正方式可能需要拔牙，的確建議孩子換完牙後再矯正；但隱適美兒童隱形牙套在換牙時期可儘早進行，無疼痛感、不必拔牙孩子接受度更高，不用在小時候便忍受拔牙恐懼。

處於混合齒列期的孩子正在換牙，適合的矯正方式與成人不同。張箭球進一步說明：「隱適美兒童隱形牙套針對混合齒列期的小孩，調整上下顎骨差異，並且替未來牙齒萌發爭取更多空間，預防換牙時空間不足，導致牙齒突出、歪斜。」

因此，就算牙齒不一定很亂，爸媽還是可以讓孩子換牙時先戴隱形牙套，預防齒列不整。當孩子尚未建立良好潔牙習慣，傳統矯正用的鐵絲會提升清潔難度；隱適美的潔牙方式相對單純，有助降低蛀牙風險，更全面維持牙齒健康。

張箭球補充，所有矯正方式後續都需要維持器，但相較於成人矯正，兒童階段進行矯正可以讓牙齒生長的穩定度更高，使用時間也更長。而混合齒列期的矯正可視為「第一階段矯正」，之後如果想進一步調整改善，必須進入第二階段矯正，可能就會需要拔牙。

隱適美矯正 給孩子保值的人生禮物

健康整齊的牙齒不僅美觀，也與呼吸、咀嚼消化等健康問題息息相關。若發現孩子齒列不正，儘早讓孩子進行牙齒矯正，可讓孩子之後的牙齒發展有更好的樣貌！