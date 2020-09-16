諾貝爾雙雄尤努斯李遠哲從世界看台灣

台灣尤努斯基金會五周年從台灣護世界

財團法人台灣尤努斯基金會為慶祝在台成立第五年，昨（15）日於台北萬豪酒店舉行「台灣尤努斯基金會五周年暨胡瀞云慈善音樂會」，現場產官學各方嘉賓雲集，包括諾貝爾和平獎得主尤努斯教授、諾貝爾化學獎李遠哲博士、前行政院長毛治國、卡內基之父黑幼龍、尤美女前立委、高虹安立委、長榮大學李泳龍校長、臺中科大鄭經偉副校長、北商大楊東育研發長及YSBC（尤努斯社會企業中心）主任等約280人到場祝賀，探討新冠疫情後世界的發展趨勢和改變，提供後疫情世界重建藍圖解說，同時邀請享譽國際的旅美鋼琴家胡瀞云為大會公益演奏，為疫後台灣提供建言也為台灣尤努斯基金會五周年獻上祝福，開展穩定成長的共富視野。



尤努斯教授以《全球永續的轉捩點No going back!》為主題，發表線上演說，提到「疫情或許是最好的警惕！」當國際經濟引擎因為疫情而暫時停擺，我們從疫情風波中看到人性的自私與分化，忽略團體合作的重要性，將社會問題放大檢視，才真正瞭解貧窮人口有多少、人們有多脆弱！全世界都在找尋恢復民生，減少傷害的方法，但，更重要的是要有一致的共識：2020是重生契機，我們不再回到過去貧富不均、破壞自然生態不適人居的世界。也強調一直以來推廣的社會型企業需在新的世界扮演核心角色，因為專門為解決人類問題而創建的公司可確保改造計畫視社會和環境意識為首要。

李遠哲博士則以《送給下一代無畏生長的沃土》發表演說，他回憶起當年在南投，白鷺鷥與夜鶯編織在記憶中的美景，大自然消失在經濟發展的進程中，強調「看不見的傷害是緩慢的致命危機。」全球追求永續發展、減碳等訴求之下，如何「不要變得那麼快、那麼壞？」我們應從底層開始改變，用教育倡導科學的方法與精神，進而解決問題，藉疫情帶來的停擺期，謹慎思考未來資源的方向與分配，當疫苗問世應成為地球村內每一個人的資產，不被壟斷，拒絕暴利，成果共享，基於此觀念，我們與以社會型企業為宗旨的藥廠合作，讓救人的產業真正成為救世的事業。尤努斯教授與李遠哲博士，諾貝爾雙雄在台灣同框，所言所論各有領域不同，但精神一致：「面對未來世界，共好是唯一途徑」，呼應本次活動主題「共好創善未來」。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲在致詞時一再感謝尤努斯天使及台灣最美善心的企業家們，創會五年在跌跌撞撞中累積在地執行經驗，也終獲回饋，在基金會成立第五年，獲得鴻海郭台銘創辦人支持社企創投基金300萬美金、同時開始推動格萊珉脫貧成功模式，達到四大志業「格萊珉小額貸款、創建尤努斯社會企業、推介申設尤努斯社會企業中心、設立社企創投基金」各自開展的全面推動，啟動四大志業的現在進行式。尤努斯精神在台灣已發展在地模式，邀請企業加入尤努斯企業夥伴CSR專案，延伸社會善的影響力。前行政院長毛治國亦到場表示祝賀，並說道「疫後的社會講究掌握『時機』，由政府扮演重要角色，社會企業從多方面著手，從教育開始是絕佳的途徑。」

台灣尤努斯基金會執行長王絹閔今年開始運營四大志業中最艱難的任務—格萊珉小額信貸，特別感謝中華民國儲蓄互助協會及黃信明副理事長的強力輔導成立「台北市格萊珉儲蓄互助社」，台灣格萊珉計劃建立關鍵的輔育和儲蓄機制，以教育輔育並進的全面服務協助社員成功免於貧窮。卡內基支父黑幼龍對此大力讚賞，「尤努斯，有你真好！在台灣金管會前主委顧立雄的提醒及推介，得以成功在台北成立格萊珉儲蓄互助社，著實不易，我將陪之成長，也以此為榮！」。這場活動壓軸是由享譽國際的旅美鋼琴家胡瀞云，以其奪目的鋼琴技巧、音樂性十足的演繹特色，為大會公益演奏。胡瀞云是以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎及最具觀眾人緣獎得主、美國「紐約藝術家協會國際大賽」鋼琴首獎，以及美國「古典郵報」2018年度最具創新力演奏家獎。胡瀞云演奏美音加上萬豪酒店贊助一流美景場地，這一夜絕美無以倫比，知識感性滿滿，在舊疫情世界跟新未來世界的連接點，推廣善經濟、開啟共富新視野！諾貝爾和平獎得主尤努斯教授說：每個人都可以改變世界！全場響應個人小小付出的成果將帶來世界大改變，協力台灣尤努斯基金會會務開展，推動偏鄉孩子學習免於貧窮的社企七原則解方、尤努斯社企聯盟微力創業家啟動創新創收、輔育培訓社福團體自主自立公益服務永續、台灣青年參與學野共創社企解決社會問題，期待懷抱同樣夢想的您，共同打造台灣無貧新社會！支持企業CSR夥伴計畫https://www.surveycake.com/s/7DzPB

全球90餘大學申設YSBC，其中台灣有11所大學經由台灣尤努斯基金會推介成立，數量及密度均為世界第一。此次包括長榮大學林泳龍、高雄大學楊詠凱、東吳大學蘇雄義、臺中科技大學黃健哲、臺北商業大學洪綾珠、中原大學李明彥等校YSBC主任及代表，聯席分享大學USR與地方創生的心路歷程和成果心得。長榮大學李泳龍校長強調，「大學是很好的突破口，藉由教育體制把社會責任當成我們的責任，挑戰體制、腦力激盪，帶來改變，眾力向前，成為楷模。」以教育的角色陪伴在地青年創業家，重塑老街活力，成為地方創生的力量；高雄大學的雨豆咖啡社企，進口印尼蘇門答那雨林友善咖啡，提倡永續雨林保護環境；東吳大學以偏鄉服務、校園與社區服務學習方案、社會責任及地方創生計畫，實踐「地方創生、農村再生要成功的關鍵核心是經濟」之理念，追求「發掘價值，創造價值，永續價值」的目標；台中科大傳承農夫的智慧，提升友善農業效益；台北商業大學輔導環保夜市，禁用免洗餐具，並推動國際化，同時輔導北海岸青農、食農教育計畫、偏鄉教學等，另外還有機器人防疫宣導；中原大學藉由校友、社會的協助，創立雙連梨社會企業，將售出產品的利潤回饋偏鄉與農夫，並累積資本，穩定成長後交付給偏鄉社區，成為地方公共財。各校YSBC說明在地合作實體績效，強化大學社會責任實踐。

基金會也透過與各 YSBC 合作專案、實現產學合作的機制，與大學合作導入學生參與在地社福進行共學或共創社會型企業，長榮大學的方舟社企、高雄大學的雨豆咖啡社企，臺中科大的善咖啡都在啟蒙大學生內心解決社會問題的善種子，進而完成零貧窮、零失業、零淨碳排放的三零世界。也藉此透過學生的創新創意注入地方創生，與社福團體及弱勢族群實踐最佳的共學模式，輔育在地社企聯盟成員共同參與協助改善經營、擴展思惟。該活動現場由基金會長期輔育的「社會型企業聯盟」成員設展攤、銷售自己在基金會培力下自創創收的商品，由小組模式透過尤努斯博士的社企輔育系統及格萊珉互助精神協助社企聯盟夥伴自我提升與學習企業經營，實踐在地幫助弱勢族群建立自立營生的理想，讓社會型企業在台灣發揮其作用。