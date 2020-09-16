高效率開發客戶 貿協日本拓銷團一日助媒合百家日商

外貿協會每年9月辦理「日本消費產品拓銷團」，今（2020）年受限日本因應疫情採取邊境管制，無法帶廠商赴日與買主面對面洽談。9月15日首次以視訊洽談方式，協助廠商於一天內高效率洽談到全日本買主；含33家臺灣業者與來自東京、大阪及福岡等地共117家日本企業洽談，線上媒合共356場次，促成商機1,364.5萬美元，其中空氣清淨機等防疫相關商品最受日商關注。

由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會籌組之「日本消費產品拓銷團」已連續辦理25屆，多年來在日本業界創立好口碑。本次參與日商中，超過2成為年營業額破百億日幣之大型企業，包含家電量販店Bic Camera、大型商社伊藤忠旗下之伊藤忠食品、玩具供應商BANDAI、百年纖維商社田村駒、工業資材電商MonotaRO、大型量販店港南商事、清潔用品知名品牌山崎CONDOR、衛生醫材大廠川本産業，以及日本市佔率第一蓮蓬頭品牌Takagi等。

此次日商詢問度最高的廠商為連續兩年參團的鴻辰通訊，鴻辰通訊Airvida穿戴式空氣清淨機兼具時尚外型與功能專利，甫拿下CES 2020創新奬，受到許多日商關注，預約洽談爆滿，全日7小時不停歇馬拉松式洽談，後續更加碼續洽談2天共成功媒合36家日商。鴻辰通訊表示，日本是個較為封閉的市場，透過貿協在日本深耕人脈，對於協助臺灣廠商媒合日本買主非常有幫助。

臺灣新創業者稻穗公司打造的空氣淨化器Luft Cube，挾百分百MIT臺灣供應鏈的優勢，首次參加活動就成為本次參團商品中大黑馬，派出2組業務洽談共40家日商，並對於貿協徵集買主的積極度及精準度相當佩服。

疫情期間，抗菌產品大受歡迎。圖╱外貿協會提供

受到日商青睞的亦有年年參加此活動，同時也是口罩國家隊成員康那香表示，因日商對口罩及抗菌濕巾的需求度跟去（2019）年相比爆增許多，康那香第二季熔噴不織布業績較去年同期成長近750%，疫情需求導致日本電商平台訂單需求大幅成長，工廠也陸續加班出貨中。康那香強調，透過貿協的活動是因為日本買主較排斥陌生開發，廠商透過貿協在當地的辦事處先洽詢買主並促成雙方媒合非常重要且有助益，貿協也常常提供有用的最新市場資訊，相當感謝貿協協助。

貿協市場拓展處副處長陳怡君表示，貿協多年來帶領臺灣企業走向全球，與時俱進，不斷調整服務內容，日本拓銷團首次嘗試線上媒合的方式，希望利用數位科技力量創造新的服務模式，幫助企業共度疫情難關。

貿協駐日3個辦事處主任也連線參與，東京台貿中心主任陳英顯特別分享在地觀察，以往日商從洽談到下單的決策期很長，也不熟悉視訊操作方式，受到這波疫情影響，保守的日商交易習慣逐步調整中，也有越來越多中小企業嘗試透過開發成本較低的視訊洽談接觸國外供應商。