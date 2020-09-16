2021台北國際自行車展 推出虛實整合方案 攜手業者開拓商機

「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」於9月15日舉辦國際記者會，並宣佈明（2021）年展覽首次以實體展覽結合數位化展示功能（Offline plus Online），突破時間與空間的限制，攜手國內外自行車業者迎向後疫情時代自行車產業的新榮景。

外貿協會秘書長葉明水於記者會中指出，臺灣眾多產業受疫情影響甚大，但自行車產業成績依然亮眼，特別是電動自行車。截至今（2020）年7月，電動輔助自行車出口數41萬台，較去（2019）年同期增加21%，出口產值高達5.23億美元，幾乎與一般整車出口值5.83億美元並駕齊驅。

為協助廠商拓展後疫情時代商機，TAIPEI CYCLE明年將首度推出虛實整合方案，實體展示將於3月3日至6日於南港1館及2館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月。外貿協會表示Taipei Cycle Online線上展有四大元素，分別為「虛擬呈現」（Virtual）、「互動」（Network）、「體驗」（Experience）及「數據」（Insight），期盼透過線上訪客留言、預約會議及視訊採購洽談會，並搭配多元的虛實整合活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，強化廠商與國際買主的連結，進而為廠商創造更多商機。

在實體展覽方面，2021年依然以自行車零件、自行車整車、電動自行車及電機系統、智慧騎乘服務及自行車生活、旅遊及時尚為五大展出重點，完整呈現臺灣自行車產業的軟硬實力，及全球無可取代的高階自行車供應鏈實力。特別是電動自行車及電機系統專區，可以觀察到廠商積極佈局與成長，該專區規模預期較前一次翻倍成長，超過200個攤位，而智慧騎乘服務專區，則呈現智能騎乘裝置、騎行訓練、數據管理等多種數位化應用。

此次自行車展全球直播記者會，重頭戲邀請美利達曾崧柱董事長、巨大集團杜綉珍董事長、桂盟鏈條吳盈進董事長三位業界龍頭對談，分享其帶領企業對抗疫情心法，向全球展現臺灣自行車產業堅強的實力、並再次奠定TAIPEI CYCLE於全球自行車產業鏈不可或缺的關鍵地位。

在國際記者會中，巨大集團杜綉珍董事長表示，現在是全球供應鏈緊密連結的時代，一旦有部分國家中斷供貨，全球都會受到影響，在今年2月至3月新冠肺炎疫情蔓延之際，由於巨大集團能事先佈署，才能正常出貨。而歐洲各大都市原本就流行以自行車作為通勤工具，最近甚至開始盛行Homeday-無法到海外旅遊，開始轉型利用自行車作為度假工具。

桂盟鏈條吳盈進董事長說明，在疫情影響需維持社交距離的限制下，利用自行車移動是最好的通勤選擇。目前全球各國都有積極的策略，包括補助、建造自行車公共路線等，這對多數自行車業者有正面影響，可謂是自行車產業的轉機。

台灣自行車公會理事長，同時是美利達董事長曾崧柱表示，臺灣自行車產業未來的挑戰毫無疑問是在國外，因為臺灣本身有絕佳的生產技術與勞動力，未來則希望公部門在行銷臺灣形象時，也能多替臺灣自行車業者爭取國際行銷的機會，讓我國自行車業業者拓銷國外市場時，更能事半功倍。

外貿協會葉明水秘書長則強調，後疫情時代是全面啟動數位化的時代，未來貿協更將使用自身龐大的跨產業資料庫及聯繫網絡，與業界攜手向全球行銷臺灣自行車產業及品牌。

更多「台北國際自行車展TAIPEI CYCLE」展覽訊息，可上展覽官網（https://www.taipeicycle.com.tw/ ）查詢。