中油綠能所通過ISO 45001金屬中心頒發證書

文/葉圳轍

台灣中油公司綠能科技研究所通過職業安全衛生管理系統ISO 45001國際標準驗證，今(16)日舉辦授證典禮，由金屬工中心林仁益董事長親自授證給台灣中油綠能所黃冬梨所長，除讚賞中油的努力外，並期許能帶動其他機構對於職業安全衛生的重視。

金屬中心董事長林仁益與會表示，ISO 45001是針對職業安全衛生管理架構的國際標準認證，中油綠能所過去對於職場安全一直相當重視，除了積極檢視各個環節，以建立安全無虞且健康之作業環境，更通過ISO 45001職安衛管理系統標準驗證，彰顯追求卓越管理職業安全衛生的決心。

林仁益說，通過ISO 45001的驗證只是個開始，後續更應持續展現對於職業安全衛生的認知，提升職場安全觀念，期成為其他機構效法最佳職安典範的表率。

台灣中油綠能所黃冬梨所長(前排左三)率領同仁一同參與授證典禮。圖/金屬中心提供

台灣中油公司一直以來堅持「工安百分百，工安零災害、環保零汙染」的理念，帶動台灣的經濟，協助地方的發展，為國內民眾供給高品質的能源產品與優良服務亦積極創造企業永續。企業能永續經營，勞工安全是非常重要的一環，除基本的法令遵守，遵照SOP作業程序，透過循環式品質管理PDCA，加以改善勞工、設備與作業環境的風險危機，打造全體勞工安全以及健全職場保護的目標。

金屬中心為國內專業之第三方獨立驗證機構，依循國際標準提供相對應的管理系統驗證服務，協助客戶透過職業安全衛生管理的實踐，提高組織職場安全、服務品質及效率，未來更致力於提供業者創新服務，全方位符合國際標準驗證服務領航者來努力。