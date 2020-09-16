大葉大學傳藝學程林煒倫獲彰化縣政府社造計畫獎助 至培英國小舉辦攝影營及攝影成果發表

大葉大學傳播藝術學士學位學程大三生林煒倫，獲「109年度彰化縣政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」分項「彰化味在地知識推廣計畫」獎助，到培英國小舉辦攝影營，帶領小朋友用手機紀錄校園及和美在地景點，二十幾位小學生的攝影成果將在19日上午9點於培英國小培英館發表。

大葉大學傳藝學程大三生林煒倫獲彰化縣政府社造計畫獎助。圖／大葉大學提供

傳藝學程大三生林煒倫表示，他曾經幫和美知名景點卡里善之樹製作影片，因此與和美鎮結緣，他認為培英國小的校園有很多造景與藝術品，是很棒的美感環境，如果能搭配攝影活動，引導小朋友拍攝他們眼中的世界，不只是能讓美學素養向下扎根，也能透過影像的傳遞，讓和美的多元面貌被看見。得知彰化縣政府文化局推動社造計畫後，他就和培英國小聯絡，他提出的計畫獲得施舜馨校長支持，也榮獲彰化縣政府獎助。

培英國小小朋友在大葉大學學生的帶領下，用手機紀錄校園。圖／大葉大學提供

林煒倫同學指出，他利用暑假的時間到培英國小舉辦為期三天的攝影營，先教小朋友怎樣用照片說故事，包含不同的視角會營造出不同的感覺，各種色彩呈現的情緒是什麼，以及如何用免費的軟體幫相片做後製，接著讓小朋友帶著手機觀察校園，用童真的眼睛挖掘生活中的美麗。此外，他也帶小朋友前往卡里善之樹、默園等和美在地景點拍照，小朋友們的攝影成果將從9月19日開始，到10月16日在培英國小培英館展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。