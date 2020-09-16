鞋技中心將於2020台灣國際醫療暨健康照護展展出復健手等多樣輔具產品並發表多項創新輔具技術

「2020台灣國際醫療暨健康照護展」將於10月15日至17日在台北南港展覽館二館展出，對輔具市場觀察、設計研發及技術應用素有研究的財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心（鞋技中心）將於3天展期期間，發表多項創新輔具技術，展出銀髮族及身障者之行動照護及復健等相關輔具產品，同時邀請國內輔具廠商共同參展，協助業者進行產品行銷推廣。

圖／鞋技中心提供

隨著醫療科技的進步與社會環境的變遷，全球人口的平均壽命由1995年的65歲，預估2025年全球平均壽命會增至73歲，全球邁入高齡化社會，高齡及需要長期被照護之失能人口快速增加，伴隨少子化時代的來臨及看護人力的不足，輔具產品需求與日俱增。科技的蓬勃發展，科技輔具的應用已顯著改善高齡及身障者在就學、就業及生活上的不便，大大的提升其生活品質、生活獨立性與社會適應能力，輔具產業的商機最終來自於使用者真正的需求。

圖／鞋技中心提供

鞋技中心今年度開發展品有『電動轉位代步車』具電動移位及轉位功能，並加入環境感測、無線自動充電及遙控驅車技術，提升使用便利性與安全性；『爬梯輪椅』具電動移位與電動爬梯設計，提供自主移位或由看護操作協助上下階梯；『電動站立移位機』除可坐站姿態變換，兼具電動移行、遙控叫車等多項實用功能，並加入環境感測提升使用安全性；『復健手』之創新產品開發，可快速調整手部擺位姿勢與輕量化設計，並可外掛姿態感測提供復健擺位角度記錄。以上產品透過自主研發與協助業者開發完成的創新產品呈現，展示鞋技中心在輔具技術領域的能量與實力，且今年度開發展品皆已技轉國內廠商。

圖／鞋技中心提供

全球持續高齡化，據國發會預估，2018年我國65歲以上人口占14.5%已達「高齡社會」，到2065年，台灣65歲以上人口比例將達到41.2%成為「超高齡社會」。高齡人口持續攀升，醫療照護與科技輔助產品需求也將急劇增加，預期AI醫療及銀髮產業將創造下一波產業契機。

為促進國內醫材產業發展，經濟部工業局委託金屬中心與鞋技中心於10月15日(四)下午在南港展覽館2館401會議室辦理「2020智慧醫療與輔具品牌行銷研討會」。本次研討會邀請緯創醫學科技張銘榤處長作「全球智慧醫療趨勢與案例分享」專題演講、陽明大學生物醫學資訊研究所吳俊穎所長作「後疫情時代對智慧醫療的影響與發展」演講、另外還邀請國睦鄭舜遠副總作「國睦(Merits)輔具研發及美利馳品牌經驗分享」，歡迎相關業者及先進蒞臨本次研討會，共創台灣醫療器材產業科技新未來。

研討會報名網址https://forms.gle/vi5AGkYkHQRbwJbo6。