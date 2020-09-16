2020台灣小鎮款款行主題展 喔熊夢工場首度登場

想體驗全台小鎮之美，不用環島走透透，來趟京站「台灣小鎮款款行主題展」，即可享夢幻網美新體驗。

為協助觀光產業從疫情走出來，交通部觀光局除了透過安心旅遊整合觀光產業推出各項旅遊補助外，再次與台北京站時尚廣場聯名異業合作，於9月16日起，推出為期3週「台灣小鎮款款行主題展」快閃展覽，以鮮明的2D漫畫風格結合70個小鎮攝影作品熱鬧展出。

京站時尚廣場總經理柯愫吟表示，16日同時也是全館「鈔錢佈數週年預備慶」開跑日，希望提供消費者多元、舒適、吃喝玩樂一站購足的休閒環境。

「台灣小鎮款款行主題展」，展出包含小鎮1.0及2.0的經典小鎮、客庄小鎮、國際慢城和山城小鎮等攝影作品，呈現出臺灣小鎮的多元風貌，同時也為年底即將推出的小鎮3.0暖身，屆時將推出小鎮100，邀請民眾一起台灣小鎮款款行。

此外，並首次推出「喔熊夢工場」，現場展售多元的喔熊授權商品，除有屢獲紅點大獎的臺灣知名品牌BONE與喔熊合作推出聯名商品外，還有代表臺灣各地與喔熊授權的知名伴手禮，如：梨山的高山烏龍茶、陽明山的紅茶等。

屢獲紅點大獎的臺灣知名品牌BONE（果舖創意公司）總經理林進昇表示，榮幸受邀客製化兼顧環保、實用的各式多元喔熊授權商品，過去以外銷為主，藉由這次的合作，讓台灣消費者也能享用便利設計的美好。圖／黃馨穎

這次主題展活動期間更規劃一系列活動，包含：小鎮旅遊攝影講座，「與喔熊組長線上遊小鎮」由喔熊組長和網紅現場直播主題展、喔熊組長粉絲見面會，以及線上上傳與主題展合照等系列活動，只要參加喔熊實體及線上活動就有機會抽中ACE行李箱。觀光局表示，將持續力推台灣小鎮觀光品牌，包括：如火如荼進行的小鎮漫遊護照、小鎮遊戲趣等活動，邀請民眾在假日出遊除了人擠人的觀光熱點外，也有更多結合當地特色文化的深度旅遊選擇，期讓國人重新感受臺灣的美，帶動觀光產業復甦，也降低疫情帶來的旅遊衝擊。