扶輪送愛心 守護消防救災同仁

國際扶輪3502地區15日由總監Leader朱立德、助理總監 Building、佳邦營造事業機構董事長呂長安領軍，偕同桃園福崧、福泉、福豐扶輪社及緯宸實業有限公司前往桃園市政府消防局第一救災救護大隊八德、茄苳、大南分隊捐贈次氯酸水生成器，為消防救災救護同仁帶來全天候的健康防護。

朱立德表示，(水及衛生)為國際扶輪6大焦點領域其中一項，扶輪人長期致力於社會公益活動回饋鄉里，安全健康的環境是每個消防隊職員基本的需求，這次捐贈的電解次氯酸水生成機，能提供消防員裝備即時性、全面性、持續性消毒消臭，對人體十分安全，無殘留物也不會造成環境污染，能保障隊職員的健康並提高士氣。

呂長安指出，COVID-19肆虐全球，國內疫情雖然趨緩，但仍不可掉以輕心，次氯酸水對細菌繁殖體、病毒、真菌等多種微生物均有很好的殺滅作用，可以提供消防弟兄多一層的保護。

桃園福崧扶輪社長期致力社會公益服務。圖：江富滿

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，早期大家都是拿稀釋的漂白水做為消毒工具，如今有了國際扶輪社捐贈的次氯酸水生成機，在八德區3個消防分隊廳舍裝設，消息曝光後，相信全市消防分隊都準備到這3個分隊裝次氯酸水使用，感謝國際扶輪社持續捐助社會資源，無論在社區服務或是消防防疫資源上給予支持，持續為社會無私奉獻。

桃園福崧扶輪社長曾春洽(圖左)頒發社旗予消防局第一大隊大隊長賴志忠(圖右)。圖：江富滿

桃園福崧扶輪社長曾春洽強調，消防隊員任務結束返隊後還要填一大堆的資料、寫火災調查、回現場拍照…等，處理完、只能用短短幾分鐘把全身的髒污洗一洗、因為隨時會有勤務要出，希望透過扶輪的捐贈活動，發揮拋磚引玉的效果，吸引社會各界關心消防隊員並給予鼓勵支持，肯定他們的努力與辛勞。