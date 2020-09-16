換表增好安全沒煩惱 瓦寶邀請親子同樂

經濟部能源局自2014年開始推動具備自動切斷功能的微電腦瓦斯表，期盼能透過逐年增加微電腦瓦斯表之裝置率，以降低天然氣意外災害、地震所帶來的二次災害，進而保障用戶用氣安全與提升居家生活品質，至2020年6月底，整體微電腦瓦斯表裝置已達119萬具。

為持續增進民眾對於微電腦瓦斯表的了解，經濟部能源局今年度於北中南三地火車站，舉辦「台灣加油，瓦寶不漏氣」吉祥物大型人偶見面會，9月5日首場於台北車站大廳舉行，第二場在9月19日下午兩點於台南火車站舉辦。活動現場準備100隻瓦寶小娃娃及各項精美贈品，贈送給闖關成功的參加民眾，藉此讓民眾更熟悉微電腦瓦斯表的三大安全遮斷功能及了解居家安全的重要性，達到親子同樂的效果。

為提升民眾對微電腦瓦斯表之認知，並進而提升其裝置意願，今年度能源局獨具巧思，別出心裁的發想全新創意，在能源局徵選出三位同仁，擔綱男女主角拍攝微電腦瓦斯表宣導短片及擔任今年度的代言人，用自己的故事，詮釋居家安全的重要性，一方面藉由同仁清新形象引起民眾的關注，一方面說出自己的故事來感動人心。

智慧生活不漏氣，全台338萬天然氣瓦斯用戶多數民眾均相當關心自家天然氣使用安全，每年也都有用戶需要陸續換表，居家安全當然首選微電腦瓦斯表。期盼結合傳播媒體的力量、各公用天然氣事業積極推廣，以有效提升民眾對於微電腦瓦斯表的認知及裝置使用。