寶齊萊柏拉維三地時間計時碼錶　新款四色爭妍登場

源自瑞士琉森的寶齊萊（Carl F. Bucherer），向現代都會精英呈獻全新柏拉維三地時間計時碼錶（Patravi TravelTec），以四種鮮明色調展現春夏秋冬之美，實用三地時間顯示與精準計時功能，三地時間輕鬆掌握手中。柏拉維三地時間計時碼錶系列於2006年面世，擁有瑞士官方天文台認證(COSC)，計時功能精密準確，輕鬆掌握三個時區的時間。

四季各有美態，寶齊萊柏拉維三地時間計時碼錶披上四種鮮艷色彩，一併展現季節之美，並以：翠綠之春，鮮黃之夏，艷橙之秋，彩藍之冬，陪伴都會時尚一族感受時光流轉之詩意。品牌全球行政總裁Sascha Moeri表示：「經歷過去數月的艱難挑戰，我們認為現在需要為生活注入活力，為各地錶迷的腕上增添一點色彩。柏拉維三地時間計時碼錶的精髓在於可將身處不同時區及地方的人們連繫起來，此刻顯得別有意義。季節更替是大自然的不變定律，寶齊萊也一直積極面對改變與挑戰，在此艱難時刻這精神尤為可貴。我們將由8月26至29日在瑞士日內瓦（Geneva）舉辦專享活動，呈獻全新四色柏拉維三地時間計時碼錶，希望與大家在這艱難時刻一起克服挑戰。」



寶齊萊柏拉維三地時間計時碼錶，綠色（翠綠之春）及黃色（鮮黃之夏）。圖／業者提供





四款新作的精鋼錶殼直徑46.6毫米，鮮艷錶盤裝配兩個累積計時器、小秒針、日期顯示、中置時針及分針。日期顯示方式尤其特別，在凸透鏡放大鏡下，日期圈環內的數字看似隱形，直至白色背景出現在視窗才看可見日期。四款新型號皆配與錶盤顏色相襯的橡膠錶帶。四款新作色彩悅目，延續寶齊萊以創新卓越技術，提供方便實用功能的理念，腕錶同時薈萃「源自瑞士琉森」的傳統製錶工藝，更體現了創辦人Carl-Friedrich Bucherer在1888年創立品牌時，對探索與突破製錶技術的不懈精神。



寶齊萊柏拉維三地時間計時碼錶，橙色（艷橙之秋）及藍色（彩藍之冬）。圖／業者提供





柏拉維三地時間計時碼錶搭載CFB 1901自動上鏈機芯，備有實用計時功能以及精密的三地時間顯示系統，佈局清晰，三地時間一目了然。機芯動力儲存42 小時，並獲得瑞士官方天文台認證；一錶在手，穿梭各地之間時刻精準無誤。三地時間計時碼錶技術精妙之處，在於佩戴者無論向東或向西穿梭時區，都可用10時位置的專利單一按鈕向前或向後轉動24小時圈，以設定第三時區的時間，按一下跳轉一小時，更可從錶殼側的小玻璃窗欣賞腕錶的精密結構及零件的運作過程。到達另一個時區後，只需要向前或向後調校劍形時針，即可設定本地時間，每格一小時。三地時間碼錶的專利技術配合錶盤邊緣斜面的固定24小時圈，顯示第二時區以及第三地的24小時圈，三地時間晝夜一目了然。

關於寶齊萊

自1888年以來，寶齊萊（Carl F. Bucherer）一直是優質、創新和熱誠專注的象徵。寶齊萊秉承創始人的開拓精神以及品牌發源地琉森的都會神韻，已發展成為享譽國際的高級製錶品牌，銷售網路遍及全球。時至今日，寶齊萊依然是少數家族式經營的瑞士製錶品牌，並由創始人家族第三代傳人Jörg G. Bucherer掌舵。

寶齊萊創製的優質時計把傑出設計結合精準走時和出色功能，而寶齊萊作為首個率先把外緣式自動上鏈擺陀機芯系列量產的腕錶品牌，更憑藉外緣式自動上鏈陀飛輪這項頂尖技術，成為於外緣技術領導者，稱譽國際。

寶齊萊官網： https://www.carl-f-bucherer.com/ 。