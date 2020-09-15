企業主、台商都指名的電動沙發　大漢家具如何做到？

暢銷書《一流的人如何保持巔峰》點出，想維持頂尖就必須兼顧壓力與休息。企業主在忙碌經營公司之餘，都希望回到家有個可以放鬆的環境。成立超過30年的「大漢家具」總經理蕭翊弘觀察到，近幾年電動沙發銷量穩定攀升，尤其特別受到企業主、台商的青睞。

「這類消費者往往會再三確認產品品質，一旦決定下單就非常乾脆。」蕭翊弘表示，曾有一位台商在台灣遲遲找不到滿意的電動沙發，本想直接從海外運回來，後來一試坐大漢的電動沙發便直呼「這就是我要的！」當場二話不說下訂。

進口五金提升靈活度 靜音馬達無干擾

市面上電動沙發品牌這麼多，讓企業主滿意買單的關鍵是什麼？蕭翊弘分析，他們通常非常重視細節品質，「例如電動沙發座椅升降時，五金運作的順暢度、電機馬達夠不夠安靜，都是他們特別在意的地方。」

電動沙發透過不同角度調整以符合人體工學，因此除了外觀，內部的馬達、電壓氣、金屬配件的品質顯得相當重要，才能兼顧舒適度及安全性。大漢家具採用義大利Motion原裝電機及五金配件，不僅經過反覆測試符合國際標準，運作過程也更靈活安靜。

使用電動沙發時，會與身體肌膚大面積接觸，因此沙發的表布材質也是提升使用體驗的關鍵。蕭翊弘分享，如果對於表布沒有特殊機能性要求，通常真皮的觸感最好。例如大漢家具電動沙發採用的義大利進口牛皮，不僅質地柔軟而且透氣性佳，就算是夏天使用也不顯悶熱。

除此之外，電動沙發的舒適度也取決於內裡材質，如果沙發太軟、無法貼合背部及腿部，長期使用下來反而無法放鬆。大漢家具以三段階梯式設計，搭配高密度泡棉內裡，貼合身體曲線並提供足夠的支撐度，達到更徹底的放鬆。