2020台南品味週五展合一 入場抽萬元溫泉住宿券 FB分享送好禮

文/翁婉茹

「2020台南品味週」(9/18-9/21)即將在本周五「南紡世貿展覽中心」盛大登場，五大主題展覽包括：台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展、台南汽車大展等，內容豐富，促銷優惠眾多，還有入場抽萬元溫泉住宿券、臉書打卡分享等好禮免費大放送。

除五大主題展區外，還有「臺南市政府經發局主題館」的台南伴手禮名店和觀光工廠等19家業者，「臺南市政府農業局主題館」各區農會9家，以及二輪車專區、生技醫美保健區、品味生活區等，展出135家廠商、超過400格攤位，是今年南部跨產業、最大規模的消費性展覽。

「分享打卡馬上送」，展期凡於南紡世貿打卡分享貼文，即可現場抽取精美好禮乙份，獎品豐富，包括十方有餘的茶包或隨身杯、山記京華的立體茶包、大百樹的紅藜蛋黃酥、亞立邦的防曬安全帽鏡片、品香肉粽的台南傳統粽、威柏爾量子的酸痛貼布、智逸開發的膠原蛋白糖、翠蓮馬的告冬瓜茶或香甜Q蛋、台灣代駕的現金折抵優惠券等，每日限量，送完為止。

週六、日舞台活動的茶和咖啡主題通通有，假日下午13至14點有「大益八式茶道展演與有獎徵答」、15至17點有「ITCS國際茶咖啡感官研究室」的「咖啡品鑑」(9/19)、「茶品鑑」(9/20)；另有開放網路報名，14點至15點在會議室的ITCS小講堂。

該展採售票進場，門票100元、汽車計次停車費50元、機車停車費20元。另優待12歲以下兒童(免驗證)，65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件可免購票入場，停車費另計。配合政府防疫措施，進場採實聯制、戴口罩、量額溫，每位進場者不用消費，即可獲得摸彩券參加抽獎。



摸彩最大獎為高雄「花季度假飯店」萬元溫泉住宿券，還有VOLVO富王汽車、台糖長榮酒店、禾瑄興業、米家貿易、老虎牙子、金勝者國際、大益館、國王家族羽絨服飾、富樂夢觀光工廠等贊助單位的好禮。

台南品味週展期為9月18至21日，每日展出時間10點至17點，最後一天於16點閉展，更多優惠資訊可搜尋臉書「台南品味週」、「南紡世貿展覽中心cecn-工商時報」，官網 https://cec.ctee.com.tw/tlw/，或電洽(06)270-1815南紡世貿。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）