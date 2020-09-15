大葉大學視光系攜手國際獅子會 赴澎湖社區視力義診

大葉大學視光學系不只是培養視覺健康專業人才，更長期關注社會公益活動，視光系林榮吉助理教授、陳佑鎔老師帶領碩士班學生，發揮「做中學」的德國師徒制精神，與國際獅子會台灣總會-TAIWAN視力照護網合作，前往澎湖縣西嶼鄉及隘門社區進行社區視力義診活動。

大葉大學視光系師生幫澎湖居民檢查視力。圖／大葉大學提供

大葉大學視光系助理教授林榮吉表示，澎湖縣西嶼鄉距離馬公市區約需40分鐘車程，因此交通及醫療資源相對匱乏，加上長輩行動不便，往往有視力健康問題但就醫意願低落。此次結合國際獅子會的視力服務隊，出動造價超過600萬元的視力AI篩檢車，除了一系列的眼睛視力檢查外，更配備由工研院研發的「糖尿病視網膜病變分析技術」，藉由AI判讀眼底影像可清楚標出視網膜異常位置，有效協助醫師進行精確診斷。9月3日、4日兩天下來一共篩檢了159位當地民眾，同時配合當地衛生所，將有需要進一步轉診的長輩名單造冊，以利後續持續追蹤。

大葉大學視光系陳佑鎔老師提醒民眾注意日常保健。圖／大葉大學提供

視光系陳佑鎔老師指出，澎湖地區擁有令人稱羨的海洋資源，但炎炎夏日的陽光同時伴隨著高強度的紫外線，因此許多當地民眾均有明顯的眼翳及白內障等視力問題。她在義診過程中發現許多白內障及黃斑部攝影異常的患者，她特別提醒居民，白天外出應做好防曬工作，像是戴遮陽帽或是配戴太陽眼鏡，同時必須具備健康意識，預防重於治療，定期做好身體的健康檢查，有任何異狀應立即就醫檢查，早期發現才能早期治療。