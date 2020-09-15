Volkswagen打造台灣福斯汽車足球場 傾力支持孩童運動

Volkswagen德國總部長期為足球運動發展投入資源，特別在狼堡（Wolfsburg）興建可容納30,000人的大型足球場館Volkswagen Arena，同時也是德甲球隊狼堡足球俱樂部的主場，而從2019年開始Volkswagen更成為德國國家隊與德國足球協會（German Football Association，DFB）的合作夥伴，不僅讓所有人更貼近運動賽事、感受品牌與足球運動擁有相同的核心價值，更讓Volkswagen觸及廣大多元的消費族群。

台灣福斯汽車則延續相同理念，持續關注台灣體育環境，秉持「以人為本」的核心價值，並且相信運動與紀律的身心鍛鍊，能為兒童成長帶來長遠影響，正如台灣福斯汽車著眼未來，歷年來與MFA合作進行許多次兒童球員招募與選拔活動，透過多元的專業課程與不同培訓計畫，致力推廣國內足球教育和人才培訓，同時認養福斯汽車足球運動場，提供設備完善的競賽與訓練場地，台灣福斯汽車未來也將持續耕耘國內運動環境，期盼種下成功果實，培養台灣選手成為下一個明日之星。

MFA勝利聯盟賽（Victory League）引進兒童專業球賽制度，由8至13歲兒童分為三個年紀組別，今年共集結50隊足球隊、高達500多名兒童足球員參與比賽，經歷2019年底至2020上半年多場周末賽事後，日前迎來勝利聯盟賽決賽與頒獎典禮，現場同時也舉行足球嘉年華和技能挑戰賽，不僅讓所有參與比賽的球員們一起同樂，更讓觀賽的球員父母一起沉浸在歡樂熱血的氛圍中，為勝利聯盟賽畫下精彩句點。

