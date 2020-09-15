麗寶集團一日奪三獎 五心服務、友善環境皆獲肯定

1111人力銀行9月14日頒發「2020最感人工作貢獻獎」，麗寶樂園渡假區以Outlet替一位母親找回愛女生前最後畫面的經歷，勇奪觀光育樂類大獎，福容大飯店桃園店餐飲部協理曲培宇獲飯店類卓越貢獻獎；麗寶樂園渡假區還以「天空之夢摩天輪無障礙搭乘設計」獲台中市政府舉辦的「台中市無障礙友善環境評選」友善建築物AE亮點獎，一日奪三獎成為大贏家。

1111人力銀行舉辦的最感人工作貢獻獎，共分為11類大獎、44類小類，經過民眾投票與評審團兩階段評比後，麗寶樂園渡假區從500名參賽者中脫穎而出，奪下觀光育樂類第一高票，但其實光榮得獎的背後藏有洋蔥。

麗寶樂園渡假區獲最感人工作貢獻獎。 圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區表示，Outlet Mall曾接到一通客服電話，是一位劉媽媽打來調閱監視器畫面，因為日前她與家人來逛街，結束後女兒獨自離去，卻在路上發生車禍離世，來不及好好道別，母親心痛萬分，希望能找回與女兒開心相聚的畫面；當時接下這個任務的麗寶Outlet物管課長林以善說，帶著不能辜負的嚴肅心情，決定協助找出監視器畫面，但除了擔心畫面過久已被覆蓋，還要在當天眾多的監視器角度與數量中，找出特定的客人，需要非常多的時間。

經過24小時不間斷的調閱，逐一將影片反覆倒帶、前進，不放過何一個細節，終於將所有的片段找齊，並燒錄成光碟交給女孩的母親，或許不敢抱著太大的希望，深怕期望落空的劉媽媽收到光碟的當下，臉上表情是又驚喜又難過，開心能成功找回女兒的身影，但那是自己多麼深愛的寶貝孩子，卻只能用這樣的方式思念，劉媽媽告訴我們，這看似不可能的任務，麗寶的人員卻使命必達，真的是萬分感謝!

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，令人感動的服務，往往是跳脫框架的，渡假區推動以「有心、貼心、溫心、安心、用心」為精神的五心感動服務，為讓員工成為第一個被感動的對象，渡假區除了舉辦教育訓練、優良員工票選，更推動「五心感動服務」計畫，透過訪談、集結50個員工服務故事製作成「五心感動」專刊，以及3支紀錄真實服務故事的影片，也才挖掘出這次最感人工作貢獻獎的真實故事，不但感動了員工，也讓外界看到創造服務價值的無限可能。

獲頒「AE亮點獎」 福容大飯店的愛心無障礙房、全渡假區的暢通動線 友善建築物 服務品質獲肯定。圖／麗寶樂園渡假區提供

台中市政府都發局舉辦「無障礙友善環境評選」中，麗寶樂園渡假區憑著天空之夢摩天輪的無障礙友善設計、麗寶福容大飯店的愛心無障礙房，以及全渡假區的暢通動線規劃，獲得了友善建築物AE亮點獎，天空之夢為全台最大、全球前十大摩天輪，除了特別設計無障礙的排隊通道外，每台車廂的座椅皆可收起，並由工作人員放置特製軌道，使整台輪椅能直接進入，設施也會搭配降速，確保能安全上車，讓不少輪椅族一圓搭摩天輪的夢想，友善環境、人員服務皆獲獎，麗寶的服務品質大獲肯定。