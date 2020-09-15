禾馨桃園婦幼診所暨產後護理之家正式開幕

禾馨醫療創立於2012年，由醫學博士蘇怡寧領軍，集結母胎醫學領域的菁英，致力提供高品質的醫療。八年來持續拓展新生、民權、怡仁及士林產後護理之家等八個服務據點，第九站「禾馨桃園婦幼診所暨產後護理之家」座落在經國重劃區，鄰近南崁交流道、轉運站交通便利，於日前正式開幕，全心全意為桃園地區的媽媽和寶寶服務。

禾馨醫療不斷進化，新登場的禾馨桃園擁有一站式服務特色，從孕前諮詢和完善的孕期產檢，以及待產生產的詳盡照護，再到最重要的坐月子休養調理，還有寶寶的預防針注射，任何關於健康的重要大小事皆免媽媽們奔波，在同棟建築不同樓層順暢進行，以最短的距離、最貼心的服務，貫徹一站式照護理念。

桃園市市長鄭文燦(中)於開幕當日前往禾馨桃園產後護理之家了解整體架構。

首創24小時醫師團隊接生制，讓醫師更能集中心力照顧母嬰，剖腹產由雙主治醫師操刀，可執行高端的腹膜外剖腹手術，並擁有專任麻醉科醫師施行麻醉、減痛分娩；以及新穎完善的檢查儀器，超音波機型皆為最高等級GE VOLUSION系統。透過禾馨醫療APP，方便預約或查看看診進度，同時將檢查報告與超音波照匯入手機，貼心高科技服務亦延伸至產後護理之家，採用先進e化的平板裝置「禾馨媽媽頻道」，讓寶寶狀況一手掌握。

東方人最在意的產後黃金休養期，禾馨亦十分重視，產後護理之家安排婦產兒科醫師定時巡診，全面使用日本貝親與娃娃城母嬰用品，並於房內裝設愛惠浦淨水系統，方便冷熱水隨取隨用。另外，禾馨特聘米其林一星天香樓前副主廚李文清坐鎮，秉持無酒無內臟的理念，呈現色香味與營養兼備的料理。更開設豐富多元的衛教、料理、瑜珈、手作課程，提供髮療、SPA服務舒緩身心，起居需求也都能放心交由行政管家打理，用完善的軟硬體設備、高規格的服務，打造優雅舒適的產後照護環境。

不斷蛻變再進化，禾馨醫療在執行長蘇怡寧、營運長林思宏的帶領下，專業陣容持續壯大，禾馨桃園整合多年累積的婦兒照護經驗，未來也將持續拓展服務據點，將朝向新竹、台中等縣市。

月中預約參觀專線：03-346-5733 婦幼診所預約專線：03-346-5333