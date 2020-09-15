高雄市立民生醫院善盡社會責任 攜手加工區18事業單位推動職場癌篩

民生醫院團隊於加工區管理處高雄園區及臨廣園區進行四癌篩檢服務。圖／民生醫院提供

受到新冠肺炎疫情影響，國人四癌篩檢量較去年減少一半。高雄市立民生醫院於8月一整個月於加工區管理處高雄園區及臨廣園區，舉辦「109年加工出口區年度癌篩聯辦活動」，計有18家事業單位主動報名參加，共有員工及眷屬185人次受檢，結果15位初篩異常者皆由個管師安排進一步檢查，成果豐碩。

6月國內疫情趨緩，民生醫院、加工出口區管理處及前鎮衛生所即積極著手籌備本次活動，邀集廠護溝通規劃、安排檢查流程，在不影響產線作業的前提下，使得這場上班時間內舉辦的四癌篩檢活動，得以順利執行圓滿成功。

活動成功的要鍵在於企業主對員工健康的重視，瑞儀光電、華東科技、台虹科技、頎邦科技、全台晶像、昶亨科技、晶傑達光電、亞細亞、華新科技、日東電工、海昌電子、新盛力科技、遠傳電信、光頡科技、雷科、大地光纖、和詮科技、舊振南食品等皆踴躍支持。加上主辦單位事前的精心策劃使得活動流程順暢，此外，醫護同仁親切優質的服務，讓受檢者絡繹不絕紛紛呼朋引伴踴躍參與。

高雄加工出口區有1萬5千名員工，且多為高雄市民，民生醫院自108年3月起進駐經濟部加工出口區高雄園區衛生保健所，每週提供五個門診，引進醫療專業人才及資訊軟體，提供廠區內多家企業醫、護臨場服務，發展智慧化健康照護服務，完成勞動部頒佈新興職業病四大風險計畫作業及健康促進活動。

值得一提的是，今年因疫情使得許多人不敢進入醫療機構，民生醫院將健康服務送進職場，創造企業與員工雙贏，發揮公立醫院的角色並善盡社會責任，以提高廠區員工醫療保健服務的可近性及連續性。

這項職場癌篩活動結合「高雄市政府衛生局109年職場癌症篩檢獎勵計畫」，設有個人及團體競賽獎，為提升活動的趣味性，另安排個人摸彩活動，9月15日於加工出口區高雄園區衛生保健所進行抽獎活動，公開抽出50個獎項，中獎名單將逐一通知並公告於加工處及民生醫院官網。團體獎將由衛生局統一頒發獎金及獎狀以鼓勵熱心協辦的事業單位。

文 黃全興

工商時報