高雄市立民生醫院善盡社會責任 攜手加工區18事業單位推動職場癌篩

受到新冠肺炎疫情影響，國人四癌篩檢量較去年減少一半。高雄市立民生醫院於8月一整個月於加工區管理處高雄園區及臨廣園區，舉辦「109年加工出口區年度癌篩聯辦活動」，計有18家事業單位主動報名參加，共有員工及眷屬185人次受檢，結果15位初篩異常者皆由個管師安排進一步檢查，成果豐碩。

6月國內疫情趨緩，民生醫院、加工出口區管理處及前鎮衛生所即積極著手籌備本次活動，邀集廠護溝通規劃、安排檢查流程，在不影響產線作業的前提下，使得這場上班時間內舉辦的四癌篩檢活動，得以順利執行圓滿成功。

活動成功的要鍵在於企業主對員工健康的重視，瑞儀光電、華東科技、台虹科技、頎邦科技、全台晶像、昶亨科技、晶傑達光電、亞細亞、華新科技、日東電工、海昌電子、新盛力科技、遠傳電信、光頡科技、雷科、大地光纖、和詮科技、舊振南食品等皆踴躍支持。加上主辦單位事前的精心策劃使得活動流程順暢，此外，醫護同仁親切優質的服務，讓受檢者絡繹不絕紛紛呼朋引伴踴躍參與。

高雄加工出口區有1萬5千名員工，且多為高雄市民，民生醫院自108年3月起進駐經濟部加工出口區高雄園區衛生保健所，每週提供五個門診，引進醫療專業人才及資訊軟體，提供廠區內多家企業醫、護臨場服務，發展智慧化健康照護服務，完成勞動部頒佈新興職業病四大風險計畫作業及健康促進活動。

值得一提的是，今年因疫情使得許多人不敢進入醫療機構，民生醫院將健康服務送進職場，創造企業與員工雙贏，發揮公立醫院的角色並善盡社會責任，以提高廠區員工醫療保健服務的可近性及連續性。

這項職場癌篩活動結合「高雄市政府衛生局109年職場癌症篩檢獎勵計畫」，設有個人及團體競賽獎，為提升活動的趣味性，另安排個人摸彩活動，9月15日於加工出口區高雄園區衛生保健所進行抽獎活動，公開抽出50個獎項，中獎名單將逐一通知並公告於加工處及民生醫院官網。團體獎將由衛生局統一頒發獎金及獎狀以鼓勵熱心協辦的事業單位。