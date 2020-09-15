前瞻污水下水道座談會、成果發表暨下水道紀錄片10/15、16松菸登場

臺灣污水下水道建設篳路藍縷走入第30個年頭，為體現污水工程的淨水親水與民眾生活息息相關，並見證污水建設歷史紀錄，內政部營建署規劃於109年10月15至10月16日，在臺北市松山文創園區的松菸誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號）B2F，舉辦「前瞻污水下水道座談會暨成果發表會」及「污水下水道紀錄片首映會」。

近年在中央與地方通力配合下，讓民眾從過往的反彈聲浪，逐漸因建設帶來整體生活環境美化而有感，並對於污水下水道建設整體發展給予高度正面評價，所以本次座談會議題主要圍繞「政策推廣」及「公共參與」兩大主軸，廣邀與議題相關之產、官、學者擔任主講者與與談人，另也邀請本次活動的紀錄片導演、製片及第一線推動建設的縣市局處首長共同參與，透過政府、媒體及民眾不同角度進行延伸討論，也期待在訪談過程激盪不同火花。

此外，內政部營建署同時進行微電影及攝影徵選活動，藉由影像紀錄還原公共建設其間不為人知的辛勞，並在會場大廳的展示各縣市政府成果，向民眾展現前瞻基礎建設-污水工程執行成果，達到「施政方向參考」、「提升政策能見度」，及「永續水環境概念宣導」等目標。

另外，污水下水道建設完善程度與城市現代化程度一直密不可分，甚至可說是一項重要指標，內政部營建署特籌辦「2020下水道建設系列相關活動」，包含109年8月「全面啟動-透視污水下水道-智慧系統管理論壇」、9月「第二屆全國科長會議」及「區域性下水道計畫推動機制工作成果研討會」、10月「污水下水道座談會、紀錄片首映會暨前瞻成果發表」、11月「雨水下水道普查成果暨GIS資料庫加值應用研討會」及12月「下水道跨界對談研討會」等，透過政策、技術及治理等多面向之探討。歡迎有空的民眾不妨前往現場一窺究竟！