智慧導覽App串聯彰化博物館品牌

彰濱工業區緞帶王觀光工廠以「智慧遊程概念」，結合鹿港在地博物館品牌，舉辦市集暨發表會活動，於12日隆重登場，吸引上百人參加，緞帶王觀光工廠董事長吳世長說，因疫情關係重創觀光產業，彰化縣政府積極推動許多振興方案，本次結合彰化縣旅遊產業協會，邀請鹿港在地觀光工廠等，透過數位轉型的概念，協助地方特色產業脫離因疫情影響面臨的困境。

彰化縣長王惠美說，後疫情時代的來臨，彰化縣政府為因應疫情，振興縣內觀光經濟，也結合彰化縣旅遊產業協會等，推出「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」方案外，希望鄉親來彰化消費，還有機會得到大獎。

彰濱工業區緞帶王觀光工廠，發展智慧導覽App，串聯彰化觀光工廠與博物館 。圖／業者提供

本次活動邀請了食、衣、住、行、 育、樂等各個面向產業熱情參與，包括緞帶王觀光工廠、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、樂活襪之鄉博物館、台灣優格餅乾學院、台灣穀堡稻米觀光工廠、紅樓商旅、祥安小客車租賃等25家店家，透過「緞帶王APP」智慧遊程概念，結合AR闖關得好禮、九宮格互動遊戲以及虛擬實境預覽服務，彰化品牌展售會等進行異業合作，同時為兼顧民眾因疫情影響失業問題，現場也特別邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署「夢想載卡多」就業巡迴服務車來到現場，提供青年就業補助方案及最新就業職缺和職業訓練課程相關資訊，期望能協助因疫情失業或轉職的青年及家庭，提高就業率穩定經濟生活。

緞帶王觀光工廠吳世長表示：「因疫情重創台灣觀光產業，後疫情時代的來臨，緞帶王願意成為領頭羊，與縣府及在地協會合作，以大帶小示範性解決地方特色產業在品牌行銷上的困境，更要盡到社會責任」。