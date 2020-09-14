醫大研究報告：飲用大古鐵器鑄鐵壺水，補鐵還能顧腸道 獨家二價鐵技術 幫助護好菌、緩老化、保健康

多喝水多健康，衛生福利部建議，成年人每日至少需飲用1500cc的白開水，有利身體代謝循環。日前有媒體報導，國內醫學大學研究報告顯示，飲用大古鐵器鑄鐵壺煮過的水，不只能幫助補充鐵元素，還能維護腸道好菌！

飲用大古鑄鐵壺水 實驗證實可維護腸道好菌

許多愛好泡茶的人都知道，使用鑄鐵壺煮水，不僅可軟化水質，拿來泡茶可以提升茶水品質，若作為日常飲用，還能順便補充鐵質。根據國內知名健康媒體報導，有醫學大學使用MIT鑄鐵食器品牌——大古鐵器所生產的鑄鐵壺進行一系列動物實驗，研究結果顯示，飲用大古鑄鐵壺煮過之冷卻水的實驗組老鼠，在短短兩周內，腸道裡的好菌比喝一般開水的對照組來得高，而壞菌卻比對照組來得低。另一個為期90天的實驗，讓老鼠吃高脂食物並連續90天飲用鑄鐵壺煮的開水，腸道中好菌的佔比也是較比對照組來的高、壞菌比較少，證實喝大古鑄鐵壺煮過的開水，能幫助維護腸道的好菌、減少壞菌數量。

轉載自－早安健康新聞：中山醫大教授實驗公開：用鑄鐵壺煮水喝有這兩大好處！

MIT無毒無塗層鑄鐵壺 健康安全好選擇

大古鐵器指出，大古鐵器生產的鑄鐵食器，採用來自巴西、南非、俄羅斯附有材質及無輻射汙染證明的純質生鐵，經過美國FDA及國際SGS合格檢定，是無任何重金屬或有害人體之物質食品級器皿。秉持對健康的堅持，大古鐵器的鑄鐵壺堅持不使用化學塗層，壺內不上任何塗層，壺身則改以天然生漆高溫烤製成天然保護層，造模原材料均採進口精鍊過的潔淨新品，不重複使用，是許多消費者心目中的健康食器首選，未來也將持續為提供消費者健康、安全、無毒的鑄鐵食器。

健康鑄鐵壺資訊請洽：大古鐵器官網