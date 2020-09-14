羅芙奧ALL IN無設限專場9月28日上午10點起開始競拍

羅芙奧ALL IN無設限專場，將於9月28日上午10點起開放競拍，10月6日下午6點競拍截止(台灣/香港時間)。

丹尼爾·阿爾軒 (Daniel Arsham) 「被侵蝕的籃球」。圖／羅芙奧提供

本次羅芙奧ALL IN無設限拍賣共精選逾60件佳作，其中最受矚目的重量級品項為法國時尚品牌Dior x美國藝術家丹尼爾．阿爾軒 (Daniel Arsham) 被侵蝕的籃球 Future Relic Basketball，籃球鑲嵌石英晶體，呼應藝術家代表性的虛擬考古，內部粉紅色則連結Kim Jones2020夏季男裝時裝秀的色彩，19,500美元起拍；另一組則為Dior與潮流藝術大師KAWS聯名玩偶BFF，28,000美元起拍，此拍品源於在2018年舉行的2019 DIOR HOMME春夏大秀中，Kim Jones以巨大、粉色的Kaws「BFF」雕像揭開了Dior x Kaws聯名序幕，當時亦推出縮小版的BFF絨毛玩偶，讓不少潮人收藏家為之瘋狂。

Mr.(岩本正勝) A Call To Action Plate (六件一組) 。圖／羅芙奧提供

董陽孜「日生月恆」。圖／羅芙奧提供

畢費PACKARD 1934 VERTE。圖／羅芙奧提供

另一個焦點拍品則是，近期在當代市場掀起旋風同時為村上隆首席弟子Mr.(岩本正勝) ，擅長日本卡漫人物搭配高彩度刻劃出人物的生動表情，此次專場精選六件一組《A Call To Action Plate》，起拍12,800美元。另外，中西方經典大師作品，則是挑選了董陽孜、畢費 (Bernard Buffet)、卡多蘭 (Bernard Cathelin)、布拉吉利 (André Brasilier)，平均價格約為1,500美元。董陽孜書法原作《日生月恆》，曾於2009年國立台灣美術館及高雄市立美術館的個展中展出，代表性十足。畢費的具象派表現非常獨特，他以有力分明的粗黑線條勾勒出輪廓並將人物特點突出的表現，其中包含同志議題與勞斯萊斯的描繪主題；布拉吉利為法國具象畫壇的大師，以抽象化的柔美搭上清晰明亮的色彩，描繪出詩意的場景。而日本當代，人氣藝術家奈良美智共有八件作品，其中包含《夢遊娃娃》與《Puppy Bookends》，兩者相繼以1,200與1,000美元起拍，是夢幻逸品中的首選。而若是想挑選一些小品系列，KAWS於MoMA 推出的BFF與奈良美智小狗手錶Nara Lonesome Puppy By Citizen Watch Company，500美元即有機會購得。

卡多蘭「無題」。圖／羅芙奧提供

布拉吉利「跳躍的馬」。圖／羅芙奧提供

羅芙奧ALL IN無設限競拍資訊

競拍期限：2020年9月28早上10點至10月6日下午6點(台灣/香港時間)。

網址：https://www.invaluable.com/catalog/pglvkn9ews。

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