LED智慧照明創新應用示範 導入運動產業 健康促進光環境

近年來全球LED照明走向以人為本，更智慧、更節能。經濟部工業局結合創新服務的系統方案，推動由終端場域使用者需求出發，提供光環境與場域整合規劃方案，協助國內運動場館導入LED健康照明系統，建置以人為本的健康照明光環境系統，推動低碳節能之智慧、健康照明應用場域示範案例，促進LED照明產業擴展智慧綠能應用。

經濟部工業局表示，本（109）年度LED智慧健康照明推動導入運動產業，以臺北市大同運動中心為「運動健康促進光環境」示範場域，新闢設以中高齡為使用對象的「健康照明運動專區」，考量中高齡運動者需要更高亮度照明環境，以及營運場所節能訴求，整合國內產研單位之人因照明設計能量、LED智慧照明燈具、智慧控制系統，將原有主照明T8格柵燈更換為高發光效率110 Lm/W LED平版燈，層板燈亦由單色LED燈管替換成可調光色RGB智慧照明系統，整體節能75％，明亮度提升1.375倍，並可依運動課表及不同運動族群可設定男模活力、女模紓壓、樂齡健康等運動情境照明，營造節能、舒適安全、健康之運動光環境。除提升運動中心營運滿意度提升，並帶動更多健康運動人潮之商業附加價值，同時創造低碳節能綠建築創新應用典範。

工業局推動運動場館之LED健康照明創新應用示範，健康光環境進一步結合智慧化、個人化、數據化科技，創造新型態智慧運動場域，為LED照明產業在促進健康照明方面提供優良示範，開拓創新應用利基與服務商機。