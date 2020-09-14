工業局因應產業鏈變化 推動產業園區轉型 帶動經濟發展

經濟部工業局為落實中央與地方合作，建構各級政府產業政策與地方發展目標，每年針對產業園區開發與管理舉辦論壇，邀集地方政府以及產官學研專家進行研討。

今（109）年因應COVID-19疫情衝擊，全球產業供應鏈及經濟版圖出現重新組合現象，考驗各國政府在產業發展政策的反應與調整能力之影響，經濟部工業局以「後疫情台灣產業鏈與產業園區發展」為主題，於9月11日假台大醫院國際會議中心舉辦「2020產業園區發展政策高峰論壇」，除邀請國內專家發表專題演講外，同時邀請六都副市長及產發局長參與交流，匯集產官學研意見，協助後續政策之推動，落實國家產業發展目標。

行政院刻正推動建立六大戰略核心產業，帶動台灣產業升級轉型，經濟部因應美中貿易戰，台商陸續回台投資，用地需求極為殷切，規劃與台糖公司合作開發產業園區，及為深受疫情影響之產業，針對製造業及其技術服務業等行業，推出紓困3.0方案等政策，皆需與地方政府密切合作。在數位轉型方面，經濟部工業局積極推動智慧城鄉生活應用計畫，結合地方政府及國內相關業者推動相關數位建設。

本論壇特別邀請台灣經濟研究院花佳正副所長、資策會產業情報研究所詹文男所長等專家學者，針對COVID-19疫情後我國產業升級轉型方向、園區數位轉型與地方經濟發展，從產官學等面向，以不同切點探討後疫台灣產業與產業園區數位轉型，引領議題聚焦討論。

高峰論壇下半場則邀請台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等地方政府長官及產業代表，以「後疫情的地方發展與產業園區」為討論核心，針對後疫情時代全球產業鏈空間變化下，以產業園區數位轉型建立城市與產業的競爭力做深度討論，充分溝通交流中央與地方政府之想法及面臨之課題，共同提升產業發展之競爭力與經濟永續發展。