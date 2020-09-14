插畫家謝伊琪emjio第二彈

在62.icon董事長陳虹年的大力栽培下 ，2019第一次與其中有全球超過60億人都在用的國際品牌「emoji」合作推出聯名創意商品頗受好評的藝術家謝伊琪成功累積四場以上的人氣滿滿的粉絲，終於跨足她從小讀繪本時就嚮往的插畫家生涯，今年2020年更與15位以上累計百萬人氣網路圖文創作者，首度攜手運用多采多姿的豐富插畫，為網友一起大聲說出內心話！

剛在line官方貼圖推出三組「厭世貓B不得已毛很多」的原創貼圖的謝伊琪以「療癒、厭世、夜市」插畫創作聯展 9/3起，在台中新光三越百貨展出。

今年由62.icon為謝伊琪特別訂製，推出五款最受歡迎，原作早已全數在商業畫廊在國外策展時售鑿的原圖製成最新der萌噠噠的各種可搭配服裝的警用盾牌pc防彈防刀刺防鐵槌敲的同材質的行李箱，以及emjio與謝伊琪合作熱賣的文創商品，高級日子過慣了的特高拐厭世貓的療癒fu，很難不教人想一次都快速收藏到位捏。

9/3-9/22在新光三越10樓舉辦的『療癒．厭世夜市』插畫展，由《創意連結62icon》X《又喜文創》領軍，全球超過60億人都在用《emoji》，為俗稱的表情符號，目前已成為受歡迎的溝通潮流，另外在台灣與emoji合作的聯名創作者，包括：謝伊琪、彎彎、藝千、水沐柚子、小八將、漂漂老師、巫采蓉 wu cai rong、柴語錄等創作者所創作的圖文商品，也都會在現場展售。

以厭世=夜市諧音發想規劃的夜市主題，展區有網友最愛的插畫家謝伊琪創作的好寫好畫的筆記本，有買有送：ㄧ套六組最暢銷的「厭世貓A邪惡視角」der簽名明信片，有插畫家最愛的無限暢飲，清涼爽口的氣泡飲料，還有滿額禮「丹麥進口Somersby 今年八月新款-夏日蜜蘋果酒藍莓 330ml罐裝」，逛展買週邊商品，好吃療癒又好玩！

9/19粉絲見面會:：柴語錄、藝千、小八將

謝伊琪插畫家2020與62.icon感謝贊助的啤酒廠商：

高枴der厭世貓就是愛喝SOMERSBY水果酒（2020）藍莓新口味，片長2分鐘13秒 https://youtu.be/VYyqk2w_gI8