世界投資者週聯合論壇10/5盛大登場

中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊、零利率時代來臨，讓今年全球資本市場變動更甚以往，投資人該如何趨吉避凶，超前部署做好投資布局？由財團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)與國內公、協會共同舉辦的「2020 WIW世界投資者週聯合論壇」，今年10月5日起至7日在金融研訓院菁業堂盛大登場，三天論壇將提供最新投資趨勢、理財契機並讓國人建立正確理財觀。

「世界投資者週(World Investor Week，WIW)」自2019年起在台灣舉辦，受到國人熱烈迴響。本屆由財團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、攜手中華民國證券投資信託暨顧問商業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融研訓院(TABF)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)、台灣不動產投資協會(CCIM)再次共同聯合舉辦年度金融圈盛會。

此次論壇將由財經趨勢專家剖析新冠肺炎疫情影響下的投資策略與發展，並邀請國際金融專家、學者分別提供投資理財新方向的解析與說明。重量級講者包括財訊傳媒集團董事長謝金河、寬量國際策略長谷月涵等專業人士工開進行專題講座，在環境多變的環境下，是了解並學習投資理財與市場發展各種策略與思維的絕佳機會。

財訊傳媒集團董事長謝金河以「疫情後投資市場新發展」為題，發表公開演講。圖／FPAT提供

WIW世界投資者週活動是由國際證券監理組織(IOSCO) 主導策劃，自2017年起，訂定每年10月第一週為「世界投資者週」，以串聯各國投資理財智慧與能量，提升一般投資者金融素養，加強投資者教育及保護意識。

今年由於新冠肺炎疫情引發全球經濟重大衝擊，世界投資者週在台灣更肩負起幫助民眾了解市場投資發展趨勢與理財教育雙重責任，藉由國際性金融活動，探討與推廣投資發展趨勢及理財正確認知。主辦單位強調，面對全球疫情與經濟連動劇烈的此刻，「2020 WIW世界投資者週聯合論壇」即將登場，更是別具意義，盛況可期。

論壇詳情可上官網查詢：（https://www.wiwtaiwanforum.com）