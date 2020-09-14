一銀偏鄉義診十年不間斷

一銀攜手花蓮門諾愛心無礙

第一銀行及第一銀行文教基金會有感於離島與花東醫療資源長期匱乏，已連續十年舉辦偏鄉義診活動，且對花蓮門諾醫院一步一腳印在臺灣東部耕耘，守護當地居民健康默默努力深感認同，連續五年與該院攜手合作，並於今年8至9月舉辦兩場義診，總計贊助20場肝篩巡迴診療、4場肝病病友會，預估受益人數近千人。一銀志工服務隊隨著門諾醫療團協助肝病篩檢外，更捲起袖子，投入花蓮弱勢家庭房屋修繕的行列，打造明亮安全舒適居家環境，讓受助家庭感受到志工們滿滿的愛與溫暖。

第一銀行文教基金會表示，今年義診分別前往花蓮3大原住民鄉的「萬榮鄉與卓溪鄉」，鄉民們聽到廣播聲，絡繹不絕到現場報到，為從源頭做起衛教、篩檢的防治工作，現場安排抽血、腹部超音波的肝篩檢查流程，並邀請門諾醫院醫師擔任肝病病友會的講師，期望透過醫師的宣導，讓罹患肝病的居民們能建立正確就醫觀念，與獲得各種健康醫療諮詢，也能更了解定期追蹤的重要性。

此次巡迴義診還結合弱勢家庭的房屋修繕活動，面對嚴重漏水、水泥塊斑駁掉落老舊不堪的屋子，一銀志工夥伴們拿起鐵鎚、電鑽，合力清除廢棄木板，協助整理環境，再由專業修繕人員刮除屋內壁癌並重新油漆粉刷，以及屋頂防水隔熱、老舊電線重拉等任務。看到家園煥然一新，讓受助個案露出欣慰笑容之餘，也不斷感謝志工們無私付出與奉獻。

第一銀行及第一銀行文教基金會長期善用企業資源，致力於投入各項社會公益，秉持「在地經營 在地關懷」的精神，未來也將持續舉辦義診活動，落實關懷、照護弱勢族群與重視偏鄉地區居民的健康，攜手啟動美好的改變，帶動社會正能量。

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