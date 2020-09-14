動畫大賽結合業師培育人才 助攻數位內容產業升級

為積極培育數位內容產業人才，由科技部、經濟部、文化部跨部會共同指導，經濟部加工出口區管理處（經濟部加工處）及國家實驗研究院高速網路與計算中心（國研院國網中心）攜手主辦的「2020第九屆 HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，9日舉辦決選及頒獎典禮，競賽配合業師培訓及媒合推廣，已產出許多動畫人才及優秀作品。

動畫大賽頒獎典禮貴賓合影，加工處黃文谷處長(左起)、科技部陳宗權主秘、經濟部林全能次長、文化部李連權次長、中山大學產發中心林根煌主任)。圖／加工處提供

經濟部林全能常務次長、文化部李連權常務次長、科技部陳宗權主任秘書、高雄市羅達生副市長、經濟部加工處黃文谷處長、國研院國網中心史曉斌主任皆親臨現場共襄盛舉。

今年賽制持續創新，擴大鏈結雙項國家資源「算圖農場」及「臺灣數位模型庫」，提供創作者優良創作資源，也特設「臺灣經典建築元素創作獎」，獎勵參賽者運用在地元素進行創作；今(9/9)日同時頒發動畫組、特效傑出組、AVR STAR組及企業冠名贊助獎共13個獎項，總獎金高達100萬元。

經濟部林全能常務次長表示，近年臺灣創新娛樂產業蓬勃發展，秉持著以人才帶動產業之理念，持續透過業師輔導、大師分享講座、人才媒合會及傑出人才經驗分享等系列課程，培育產業所需人才，今年已見人才培育正向循環之效益；例如羊王創映創辦人吳至正老師，原為第一屆HPC功夫競賽之參賽者，主動擔任今年競賽評審一職，以業界角度給予競賽作品最到位的評比及建議；也邀請歷年競賽學長姐擔任教育訓練業師，分享參賽及創業歷程。此外，今年度深化與NVIDIA、兔將公司、夢想動畫公司等企業之合作，導入專業培訓及獎勵資源，也廣邀全國旗艦企業辦理人才媒合，協助產業尋獲具即戰力的好人才，讓優秀人才有機會圓夢，同時強化產學共育的深度。

科技部陳宗權主任秘書表示，科技部向來以科技致力為國內創作打造良好的環境為核心任務。國研院國網中心提供競賽參賽團隊雲端高速算圖資源，持續支持參賽團隊遠端算圖、遠端創作，嘉惠許多競賽創作隊伍，其在受訪時皆給予最大的肯定和感謝，表示因為資源的提供得以完成作品並即時精進優化。以HPC功夫競賽為平台，結合國家資源，有效落實以科技提升文化創作環境、以文化厚實科技發展之內涵，科技人文跨域結合之精神。

本競賽可見跨部會聯合推動創新創作的力量，提升創作者的創作實力，創造人文和在地文化的價值，同時期待臺灣的科技創意者創作出具獨特性、且顯現臺灣IP原創生命力之美好作品。

本屆賽事脫穎而出的團隊包括：動畫組冠軍國立臺灣藝術大學《浮標》、亞軍國立臺灣藝術大學《Closet》、季軍國立雲林科技大學《Mine 我的》、佳作國立臺灣科技大學《One After Another》。得獎團隊除有豐厚的獎金鼓勵外，未來亦會鏈結相關資源並持續輔導精進，協助優秀人才進入產業或新創培力，可推升國內數位內容產業更加茁壯。(經濟部加工出口區管理處 廣告)